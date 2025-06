Mais-Konserven, die als Eigenmarke bei Kaufland verkauft werden, können Glassplitter enthalten. Für mehrere Chargen gilt ein Rückruf.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Filialen von Kaufland verkaufter Biomais im Glas ist von einem Rückruf betroffen.

Mehrere Chargen der unter der Eigenmarke "K" angebotenen Produkte enthalten möglicherweise Glassplitter.

Bei Verzehr besteht Lebensgefahr.

Drei Chargen von Bio-Mais im Glas sind von einem Rückruf betroffen. Wie der Lieferant, die I. Schroeder KG. (GmbH & Co) am Mittwoch (4. Juni) mitteilte, könnten sich in einzelnen dieser Konserven mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.09.2027, 18.09.2027 und 19.09.2027 Glasstücke befinden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem Deckelrand der Gläser ablesbar.

Es handelt sich bei dem Rückruf konkret um das Produkt "K Bio Zarter Gemüsemais" im 360-Gramm-Glas, das bei Kaufland verkauft wurde. Die Ware sei sofort aus dem Verkauf genommen worden.

Anzeige

Anzeige

Produkt sollte wegen Verletzungsgefahr zurückgebracht werden

Kund:innen, die diesen Mais im Glas gekauft haben, wird wegen drohender Verletzungsgefahr vom Verzehr dringend abgeraten. Das Produkt kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Bei Fragen können sich Verbraucher:innen an den Kundenservice wenden, entweder per E-Mail unter complaint@iskg.de oder telefonisch. Die Telefon-Hotline 040-334604027 ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr erreichbar.

Anzeige

Anzeige

Glassplitter in Bio-Mais

Auch damit sich keine anderen im Haushalt lebenden Menschen durch die eventuell vorhandenen Glassplitter in den Mais-Konserven verletzen können, sollten die Gläser unbedingt in den Handel zurückgebracht werden.

Glassplitter können einerseits ernsthafte Verletzungen im Mund- und Rachenraum verursachen. Andererseits bedeuten sie sogar Lebensgefahr, wenn sie im Körper Organe beschädigen und zu inneren Blutungen führen.