Dringlichkeitssitzung einberufen: Jetzt tagt der Weltsicherheitsrat zur Lage in Gaza

Nach dem Tod von sechs Geiseln im Gazastreifen, soll das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen über die Lage beraten.

Die Lage in Nahost und die Tötung von sechs israelischen Geiseln soll am Mittwoch (4. September) den Weltsicherheitsrat in New York beschäftigen.

Zu Beratungen einberufen

Der israelische Botschafter Danny Danon hatte zuvor in einem Brief Beratungen des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen verlangt. Auch Ratsmitglied Algerien beantragte Diplomaten zufolge mit Blick auf die Lage in Gaza und dem Westjordanland eine Sitzung. Das Treffen soll am Mittwoch (4. September) um 21 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

