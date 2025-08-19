Anzeige
Vor allem bei Republikanern

Zustimmung der Amerikaner für Trump sinkt auf Tiefststand

  • Veröffentlicht: 19.08.2025
  • 11:16 Uhr
  • Michael Reimers
18. August 2025: Präsident Donald Trump während des Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs im East Room des Weißen Hauses
18. August 2025: Präsident Donald Trump während des Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs im East Room des Weißen Hauses

Nie war US-Präsident Donald Trump seit seiner zweiten Amtszeit bei seinen Landsleuten unbeliebter als momentan. Das zeigt eine aktuelle Umfrage.

Das Wichtigste in Kürze

  • Lediglich 40 Prozent der US-Amerikaner:innen sind einer Umfrage zufolge noch zufrieden mit der Arbeit von Donald Trump.

  • Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar lag die Zustimmung noch bei 47 Prozent.

  • Der US-Präsident büßt insbesondere wegen seiner Russland-Politik Vertrauen ein.

Die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump verharren weiterhin auf dem tiefsten Stand seiner zweiten Amtszeit. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos. Darin äußerten sich lediglich 40 Prozent der Befragten nach wie vor zufrieden mit seiner Arbeit, unverändert zu einer Erhebung Ende Juli. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar hatten noch 47 Prozent der Amerikaner:innen Trumps Regierung positiv bewertet.

US-Amerikaner: Trump zu eng mit Russland verbunden

Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) gab an, Trump sei zu eng mit Russland verbunden. In Bezug auf Trumps Fähigkeiten, den Ukraine-Krieg zu beenden, zeigten sich in der jüngsten Umfrage des Pew Research Centers 59 Prozent der Befragten eher nicht oder überhaupt nicht davon überzeugt, dass der US-Präsident "kluge Entscheidungen in Bezug auf den Krieg treffen kann".

Demnach äußerten sich nur noch 40 Prozent der Amerikaner:innen in dieser Frage eher zuversichtlich oder sehr zuversichtlich. Im Juli 2024 hatte dieser Wert noch bei 45 Prozent gelegen. Die Befragung, für die vom 4. bis 10. August 3.554 Erwachsene in den USA interviewt wurden, wurde unmittelbar vor dem Alaska-Gipfel des US-Präsidenten mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin veröffentlicht, meldet "t-online" weiter.

Treffen von Trump und Putin
News

Alaska-Gipfel

Freundliche Bilder für Putin mit Trump - aber keine Erfolge

Die Erwartungen an das Gipfeltreffen von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump waren riesig.

  • 16.08.2025
  • 07:33 Uhr
Trump büßt Zustimmung vor allem bei Republikanern ein

Insbesondere die Haltung der Republikaner gegenüber Trump hat sich dem Bericht zufolge verändert. Lag das Vertrauen der US-Wähler:innen in Trump, den Ukraine-Krieg zu beenden, im vergangenen Sommer noch bei 81 Prozent, sagen dies jetzt nur noch 73 Prozent, heißt es weiter. Der optimistische Anteil unter den Wähler:innen der Demokraten blieb demnach mit elf Prozent im Vergleich zu zwölf Prozent im Juli 2024 beinahe konstant, als Trump noch für die Präsidentschaft kandidierte.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur Reuters
  • newsbreak.com: "Do Americans think Trump can handle the Ukraine war? Poll shows shifting views"
  • t-nline.de: "Umfrage: Trumps Zustimmungswerte auf Tiefstand"
