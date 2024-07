Druck auf Israel: Harris fordert Netanjahu zur Waffenruhe auf

Israels Regierungschef ist aktuell auf großer US-Reise. Neben seiner Rede im Kongress gibt es diverse wichtige Treffen - mit dem aktuellen Präsidenten und den Bewerbern für dessen Nachfolge.

Das Wichtigste in Kürze Kamala Harris hat sich nach einem Treffen mit Benjamin Netanjahu klar zu Israel bekannt, betonte jedoch die Notwendigkeit, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern.

Harris äußerte ihre Besorgnis über das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und forderte ein Ende des Leidens unschuldiger Zivilisten.

Benjamin Netanjahu hat bisher jede Kritik am militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen zurückgewiesen.

Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin und US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu mit deutlichen Worten zu Israel bekannt. Gleichzeitig forderte die Demokratin die israelische Führung auf, mehr für den Schutz der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen zu tun. "Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, und es ist wichtig, wie es das tut", sagte die 59-Jährige.

Sie habe in dem Gespräch mit Netanjahu ihre "ernste Besorgnis über das Ausmaß des menschlichen Leids im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht". Dazu gehöre der Tod von "zu vielen unschuldigen Zivilisten" und die katastrophale humanitäre Lage. "Wir können angesichts dieser Tragödien nicht wegschauen. Wir können es uns nicht erlauben, angesichts des Leids gefühllos zu werden, und ich werde nicht schweigen."

Die Menschen in den USA forderte Harris auf, die Komplexität des Konfliktes und die Geschichte der Region im Blick zu behalten. Terrorismus und Gewalt müssten verurteilt worden, sagte sie. "Lassen Sie uns alle tun, was wir können, um das Leid unschuldiger Zivilisten zu verhindern. Und lassen Sie uns Antisemitismus, Islamophobie und Hass jeglicher Art verurteilen."

Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen

Dank der Führung von US-Präsident Joe Biden liege ein Abkommen über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln auf dem Tisch, sagte Harris weiter. Es gebe "hoffnungsvolle Fortschritte bei den Gesprächen", sagte sie. "Und wie ich Ministerpräsident Netanjahu soeben gesagt habe: Es ist an der Zeit, dieses Abkommen zustande zu bringen."

Netanjahu war zuvor bereits mit Biden zusammengekommen. Am Freitag (26. Juli) will Netanjahu noch den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump, in Florida treffen. Die USA als wichtigster Verbündeter drängen Israel seit Monaten, die humanitäre Hilfe in Gaza zu verstärken und den Schutz der Zivilbevölkerung zu verbessern. Netanjahu weist jegliche Kritik am militärischen Vorgehen seines Landes im Gazastreifen zurück.

