Ein Gericht in Brügge, Belgien, hat einen Mann freigesprochen, der wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt war. Laut Medienberichten wurde bei dem Angeklagten das extrem seltene Eigenbrauer-Syndrom diagnostiziert.

Das Wichtigste in Kürze Ein Gericht in Brügge, Belgien, hat einen Mann freigesprochen, der wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt war.

Der Angeklagte soll unter dem extrem seltenen Eigenbrauer-Syndrom leiden.

Das Eigenbrauer-Syndrom führt zu einer übermäßigen Alkoholproduktion im Körper des Betroffenen, was zu eigengenerierter Alkoholisierung und Symptomen einer Alkoholvergiftung führen kann.

Das Eigenbrauer-Syndrom ist eine seltene Erkrankung, bei der im Körper des Betroffenen leberschädigende Alkohole entstehen. Dadurch kommt es zu einer Alkoholisierung, die mit Symptomen einer Alkoholvergiftung einhergehen kann. Diese Krankheit beschäftigte nun, wie u.a. die britische Zeitung "The Guardian" berichtete, ein Gericht in Brügge. Ein 40-jähriger Einwohner der belgischen Stadt habe bei Kontrollen im April und Mai 2022 erhöhte Promillewerte im Straßenverkehr aufgewiesen und sei daraufhin angeklagt worden.

Ärztliche Untersuchung bestätigt Eigenbrauer-Syndrom

Die Anwältin des Mannes berichtete laut "The Guardian", dass drei unabhängige Ärzte zu dem Ergebnis gekommen seien, dass ihr Mandant tatsächlich unter dem Eigenbrauer-Syndrom leide. Das Gericht habe auf eine Anfrage einer Stellungnahme nicht geantwortet, so die Zeitung. Laut dem belgischen Blatt "De Standaard" seien im Blut des Angeklagten Promillewerte von 2,1 und 1,6 festgestellt worden, welche durch die übermäßige Alkoholproduktion in seinem Körper erklärt werden könnten.

Symptome ähneln einer Alkoholvergiftung

Das Eigenbrauer-Syndrom kann verschiedene Symptome hervorrufen, die mit einer Alkoholvergiftung übereinstimmen. Dazu gehören undeutliches Sprechen, Stolpern, Verlust der motorischen Fähigkeiten, Schwindel und Aufstoßen. Diese Symptome können dazu führen, dass Betroffene fälschlicherweise als alkoholisiert angesehen werden, obwohl sie keinen Alkohol konsumiert haben.

Der Freispruch des Mannes aufgrund des Eigenbrauer-Syndroms wirft Fragen auf, wie mit ähnlichen Fällen in der Zukunft umgegangen werden soll. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Gerichte ähnlich entscheiden werden.