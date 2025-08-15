Gewinner in Nordrhein-Westfalen – Eurojackpot steigt auf 23 Millionen

Ein Glücksspieler aus NRW ist heute Millionär geworden. Der Eurojackpot wurde allerdings noch nicht geknackt. Nächste Woche steigt er auf 23 Millionen Euro.

Anzeige

In Nordrhein-Westfalen hat ein Gewinner oder eine Gewinnerin einen Millionengewinn im Eurojackpot eingestrichen. Über 1.771.200,90 Euro kann sich der Glückliche freuen, wie aus den Ergebnissen der Ziehung hervorgeht. Der Gewinner war der Einzige, der in dieser Woche in der Klasse 2 Glück hatte.

Diese Zahlen brachten diesmal Glück: 5, 11, 20, 33, 43 plus die Eurozahlen 6 und 12. Als Gewinner kommt auch eine Tippgemeinschaft infrage.

Geknackt ist der Eurojackpot damit aber nicht. In der kommenden Woche soll die Gewinnsumme auf 23 Millionen Euro steigen, wie Westlotto mitteilte.

Doch wer ist der Millionär? Über ihn oder sie ist nach Angaben eines Westlotto-Sprechers vorerst nichts bekannt. Der Spieler habe seinen Spielauftrag über einen Online-Auftrag bei einem Internetanbieter abgegeben.

Erst Ende Juli wurde der mit 113 Millionen Euro gefüllte Jackpot geknackt - die Hälfte ging nach Deutschland. Ein Lottospieler oder eine Spielgemeinschaft, der oder die den Lottoschein in Sachsen-Anhalt abgegeben hatte, teilte sich den Gewinn mit einem oder mehreren Tippern aus Finnland.