Einbruch bei Rummenigge: Diebe rauben Beute im Wert von 250.000 Euro

Besinnliche Weihnachtszeit? Das gilt nicht für Karl-Heinz Rummenigge. Diebe sind offenbar in die Villa des FC-Bayern-Urgesteins eingebrochen und haben eine Beute im Wert von einer Viertelmillion Euro geraubt.

Ein Schock vor Weihnachten, den Karl-Heinz Rummenigge jetzt verdauen muss. Am Mittwoch (11. Dezember) wurde die Villa des Stars offenbar zum Ort eines Verbrechens. Einbrecher sollen sich über den Balkon Zutritt in das Privathaus verschafft und dort wohl fette Beute gemacht haben.

Gewaltsamer Zutritt über die Balkontür

Es sei etwa 19:40 Uhr gewesen, als die Alarmanlage im Nobelvorort Grünwald bei München losgegangen sein soll, wie "Bild" berichtet. Als die Polizei am Haus des prominenten Mitglieds des Aufsichtsrates der FC Bayern München AG eingetroffen war, sei es wohl schon zu spät gewesen.

Täter:innen, die über den Balkon gewaltsam in das Anwesen des Ex-Fußballstars eingebrochen sein sollen, hätten zu diesem Zeitpunkt das Haus bereits wieder verlassen. Mit einer Beute bestehend aus Schmuck und Bargeld im Wert von rund 250.000 Euro hätten die unbekannten Verbrecher:innen flüchten können. Wohin, das ist unbekannt.

Jetzt sucht die Polizei laut einer Pressemitteilung, in der der Name Rumenigge allerdings nicht genannt wird, fieberhaft nach den Dieben und wendet sich an die Bevölkerung. Es wird darum gebeten, sich zu melden, sollten Beobachtungen im Bereich der Perlacher Straße, Eichleite, Südliche Münchner Straße (Grünwald) gemacht worden sein. Hinweisgeber:innen wenden sich bitte an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.