Eisige Temperaturen in Deutschland: An diesem Ort herrschte mit minus 20,7 Grad Rekordkälte

In der Nacht zu Montag war es in Mecklenburg-Vorpommern außergewöhnlich kalt. In Anklam gab es nach Zahlen des Deutschen Wetterdienstes gegen 6 Uhr die frostigste Bodentemperatur Deutschlands.

In Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am frühen Morgen eine Temperatur von minus 20,7 Grad gemessen worden. Das war laut einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die tiefste Tagestemperatur in Deutschland.

Laut DWD wurde die Temperatur gegen 6 Uhr am Erdboden gemessen. Normalerweise würden die Werte aus zwei Metern Höhe gemeldet, was für höhere Angaben sorge. Zudem sei die Messung über einer Schneedecke vorgenommen worden. Der Wind aus südlicher Richtung und die klare Nacht machten den Kälterekord komplett, wie der Sprecher des DWD erklärte. Solch niedrige Temperaturen seien in den vergangenen Jahren selten geworden.

Der Tagesrekord beruht auf Zahlen des DWD. Bei privaten Messstationen können unter Umständen noch tiefere Werte gemessen worden sein. Die kälteste jemals gemessene Temperatur in Deutschland liegt laut Deutschem Wetterdienst weit zurück. Am 12. Februar 1929 wurden im oberbayrischen Wolznach minus 37,8 Grad gemessen. Zuvor hatte NDR 1 Radio MV berichtet.

