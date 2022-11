Elon Musk soll neuen Tesla-Chef gefunden haben

Verlässt Elon Musk in Kürze seinen Chefposten bei Tesla? Zumindest soll er nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden James Murdoch bereits einen potenziellen Nachfolger im Auge haben.

Anzeige

Elon Musk hat offenbar bereits einen Nachfolger für seinen Posten als CEO beim Autobauer Tesla gefunden. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, James Murdoch, laut übereinstimmenden Medienberichten. Murdoch machte am Mittwoch (16. November) im Rahmen eines Verfahrens gegen Tesla und Musk, bei dem es um ein 50 Milliarden Dollar schweres Vergütungspaket für den CEO geht, eine Aussage vor Gericht.

Dabei wurde er gefragt, ob Elon Musk jemals einen potentiellen Nachfolger genannt habe. Dies sei in der Tat der Fall, so Murdoch, allerdings erst in den "letzten paar Monaten". Eine offizielle Aussage von Tesla habe es zu dem Thema allerdings noch nicht gegeben, berichtet der "Business Insider", der dazu eine Anfrage beim Unternehmen gestellt hatte.

Name des Nachfolgers noch nicht bekannt

Dass Musk, der erst kürzlich Twitter gekauft und dort selbst ebenfalls den Posten des CEO übernommen hatte, tatsächlich in naher Zukunft Tesla verlassen werde, darauf gebe es aktuelle aber keine konkreten Hinweise. "Wir haben hier in den wirklich harten Zeiten Gespräche geführt", wird Murdoch zitiert. "Gespräche über seine Erschöpfung, und andere ähnliche Themen, aber nein, es gab nie explizite Drohungen." Wer der potenzielle Nachfolger sein könnte, dazu machte Murdoch keine Aussage.

Verwendete Quellen: