Bei dem Unfall werden sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer. Der Autofahrer ist bereits vorher wegen Verkehrsdelikten aufgefallen.

Anzeige

Der Autofahrer, der in Hürth bei Köln in eine Kindergruppe gefahren ist, soll eine rote Ampel missachtet haben. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten die Grundschüler:innen am Mittwoch (4. Juni) eine Straße an einer Fußgängerampel überquert, als diese Grün zeigte. In dem Moment kam der 20-Jährige angefahren und erfasste mit seinem Wagen mehrere Personen.

Ein zehnjähriges Mädchen und ein 25-jähriger Begleiter der Gruppe erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Vier weitere Kinder im Alter von zehn Jahren sowie ein 67-jähriger Zeuge wurden leicht verletzt und konnten die Krankenhäuser bereits wieder verlassen, wie die Kreispolizei Rhein-Erft mitteilte.

Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Alkohol- und Drogenvortest fiel negativ aus. Die Polizei beschlagnahmte das Handy und den Führerschein des Mannes, der bereits in der Vergangenheit wegen Straßenverkehrsdelikten auffällig geworden sei.

Anzeige