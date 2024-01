Erhält Riesen-Esel Fred einen Platz im Guinnessbuch der Rekorde?

Riesen-Esel Fred aus Sachsen könnte einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde erhalten.

Ein Riesen-Esel – oder zumindest seine Besitzerin – hofft auf einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde.

Der Esel, der auf dem Gnadenhof "Kuschelfarm" im sächsischen Krostitz beheimatet ist, misst ein Stockmaß von 174 Zentimetern. Daher habe Gnadenhof-Betreiberin Katharina Perutzki ihren Wiesenesel vergangene Woche beim Guinnessbuch der Rekorde angemeldet, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). "Es gibt aktuell keinen bekannten größeren Esel auf der Welt", erklärt die 31-Jährige.

Vizemeister im Eselrennen

Hintergrund für die Anmeldung sei der Tod des bisherigen Rekordhalters Romulus aus den USA. Hiervon habe Perutzki über Facebook erfahren. Nun könnte demnächst vielleicht ihr Wiesenesel Fred den Rekord ergattern.

Fred, der mittlerweile zehn Jahre alt ist, wurde bereits vor wenigen Jahren zum sächsischen Vizemeister im Eselrennen gekrönt.

Zwar sei die Farmbetreiberin stolz auf ihren Fred, dennoch sei die Größe für das Tier eine große Bürde. "Eigentlich würde ich mir in seinem Sinne wünschen, dass er nicht so groß wäre", erklärt sie, denn anders als normale Esel hätten Riesen-Esel keine hohe Lebenserwartung, so Perutzki. So könnten herkömmliche Esel etwa 50 Jahre alt werden.

Auf dem Gnadenhof "Kuschelfarm" leben zur Zeit neben Eseln auch Pferde, Mulis, Lamas, Katzen sowie ein Hund. Er bietet alten und kranken Tieren ein Zuhause. Wer Riesen-Esel Fred persönlich kennenlernen möchte, darf sich auf den Sommer freuen, denn dann soll es wieder ein Hoffest geben.