Ermittler des US-Justizministeriums durchsuchten am Mittwoch das Privathaus von US-Präsident Joe Biden im US-Bundesstaat Delaware. Das teilte Bidens Anwalt Bob Bauer mit.

Joe Bidens Privathaus in Rehoboth im US-Bundesstaat Delaware wurde am Mittwoch (1. Februar) von Ermittlern des US-Justizministeriums durchsucht. Hintergrund seien Untersuchungen zum möglichen Verbleib weiterer Geheimdokumente in privaten Räumen des 80-Jährigen. Der Anwalt des US-Präsidenten, Bob Bauer, teilte mit, dass es sich um eine geplante Durchsuchung handle, die Ermittler erhielten die "volle Unterstützung" des Präsidenten. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Agenten des US-Geheimdienstes sind am Mittwoch vor dem Haus von Joe Biden in Rehoboth zu sehen. © AP

Mehrfach waren in den vergangenen Wochen vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen Bidens aufgetaucht - sowohl in Washington D.C. als auch in Delaware. Die Öffentlichkeit hatte von einigen Funden erst erfahren, als Medien darüber berichtet hatten. Durch Justizminister Merrick Garland wurde ein Sonderermittler beauftragt, die Vorfälle zu untersuchen.

Im Video: Weißes Haus betont - Durchsuchung bei Biden war freiwillig