Das Wichtigste in Kürze Die Affäre um Geheimdokumente bei US-Präsident Joe Biden weitet sich aus.

Inzwischen ist von 20 Akten die Rede.

Darunter befindet sich sogar Material der höchsten Geheimhaltungsstufe.

Joe Biden hat geheime Regierungsunterlagen in seinen privaten Räumlichkeiten gelagert. Es handelt sich um mehrere Akten, die zumindest teilweise der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegen.

Im Hause Biden sind bislang etwa 20 Geheimakten aufgetaucht. Das berichtete der US-Fernsehsender CBS unter Berufung auf einen Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden. Unter den Regierungsunterlagen, die in privaten Büroräumen Bidens in der Hauptstadt Washington gefunden worden seien, ist demnach sogar Material der höchsten Geheimhaltungsstufe.

Nach den brisanten Entdeckungen in den privaten Büroräumen des US-Präsidenten waren auch in dessen Garage Verschlusssachen zum Vorschein gekommen. Das räumte das Weiße Haus zuletzt ein. Es handelt sich um Dokumente aus Joe Bidens Zeit als Vizepräsident. Er war von 2009 bis 2017 Stellvertreter des damaligen Präsidenten Barack Obama gewesen.

Justizminister Merrick Garland verkündete inzwischen die Ernennung eines externen Sonderermittlers für den Fall. Die Republikaner im Kongress setzten bereits erste parlamentarische Nachforschungen in Gang. Sie planen ihre neue Mehrheit im US-Repräsentantenhaus dazu zu nutzen, Biden wegen des Vorfalls das Leben schwer zu machen.

Heikle Funde hier und da

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass Verschlusssachen aus dieser Zeit an verschiedenen Orten entdeckt wurden - dazu zählen private Büroräume Bidens in der Hauptstadt Washington sowie das Haus des Demokraten in Wilmington. Neben einem Fund in einer Garage gab Bidens Sonderberater Richard Sauber bekannt, ein weiteres Dokument sei in einem angrenzenden Raum zwischen gelagerten Materialien entdeckt worden. Biden sprach von seiner "persönlichen Bibliothek".

Enthüllungen für Biden politisch höchst heikel

Für Biden sind die Enthüllungen politisch höchst heikel - auch und gerade, weil der frühere republikanische Präsident Donald Trump mit einem ähnlichen Fall im Sommer für einen Skandal gesorgt hatte. Biden kritisierte Trumps Umgang mit den Dokumenten damals. Nun ist er selbst heftiger Kritik von Trump und dessen Republikanern ausgesetzt.

Bidens Berater Sauber räumte ein, es sei ein "Fehler" beim Umgang mit den Unterlagen passiert: "Wir sind zuversichtlich, dass eine gründliche Überprüfung ergeben wird, dass diese Dokumente versehentlich verlegt wurden und dass der Präsident und seine Anwälte nach der Entdeckung dieses Fehlers sofort gehandelt haben."