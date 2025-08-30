Anzeige
Niedersachsen

Vermisster Zehnjähriger aus Niedersachsen gefunden

  • Veröffentlicht: 30.08.2025
  • 11:53 Uhr
  • dpa
Niedersachsen, Wolfenbüttel: Nächtliche Großsuche mit Einsatzkräften nach einem Jungen im Ortsteil Wendessen. In Wolfenbüttel wird ein zehn Jahre alter Junge vermisst.
Niedersachsen, Wolfenbüttel: Nächtliche Großsuche mit Einsatzkräften nach einem Jungen im Ortsteil Wendessen. In Wolfenbüttel wird ein zehn Jahre alter Junge vermisst. © Benjamin Müller/dpa

In Niedersachsen wird seit Stunden ein autistischer Junge vermisst. Nachdem die nächtliche Suche ohne Erfolg blieb, verstärken die Einsatzkräfte nun ihre Maßnahmen.

Anzeige

Der seit Stunden vermisste zehn Jahre alte Junge aus Wolfenbüttel in Niedersachsen ist gefunden worden. Er sei offensichtlich unverletzt, teilte die Polizei mit. Der Junge aus dem Ortsteil Wendessen wurde demnach am Vormittag in seinem Wohnort angetroffen.

Die weiteren Hintergründe des Verschwindens müssten noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler:innen bedankten sich bei den vielen Helfern für die Beteiligung an der Suche nach dem autistisch veranlagten Kind.

Der Junge hatte sein Elternhaus am Freitagabend gegen 18.30 Uhr verlassen und galt seitdem als vermisst. Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft. Bei der Suche kamen ein Hubschrauber, mehrere Suchhunde, Drohnenteams mit Wärmebildkameras zum Einsatz.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Hubschrauber und Drohnen im Einsatz

Nach Angaben der Polizei wurde die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft gesucht. Bei der Suche kamen bereits ein Hubschrauber, mehrere Suchhunde, Drohnenteams mit Wärmebildkameras und auch viele Freiwillige zum Einsatz.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 29. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 19:45

  • 23:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 18:00

  • 12:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 15:45

  • 11:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 08:25

  • 04:54 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 19:45

  • 23:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 18:00

  • 11:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 08:25

  • 04:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 19:45

  • 25:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 18:00

  • 11:10 Min
  • Ab 12
Mehr News
US-Präsident Donald Trump
News

Richterin stoppt Trumps Abschieberegelung vorerst

  • 30.08.2025
  • 11:18 Uhr
Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich
News

Behörden suchen den Rechtsextremistin Liebich

  • 30.08.2025
  • 10:46 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250830-911-008088
News

Deutschland lehnt eine Zustimmung zu EU-Sanktionen gegen Israel ab

  • 30.08.2025
  • 09:51 Uhr
Zehnjähriger wird in Wolfenbüttel gesucht
News

Zehnjähriger wird in Wolfenbüttel gesucht

  • 30.08.2025
  • 06:54 Uhr
Ukraine-Krieg - Pokrowsk
News

Bereitet Russland eine Großoffensive im Donbass vor?

  • 30.08.2025
  • 06:40 Uhr
Datenschutz und Oktoberfest – was sich im September ändert
News

Was sich im September bei Datenschutz und Oktoberfest ändert

  • 30.08.2025
  • 04:32 Uhr
EHEC-Bakterien
News

Häufung von Ehec-Infektionen - wie gefährlich ist das?

  • 30.08.2025
  • 04:02 Uhr
US-Präsident Trump
News

US-Berufungsgericht: Meiste Trump-Zölle sind rechtswidrig

  • 30.08.2025
  • 01:59 Uhr
Einkaufswagen mit Lebensmitteln
News

Inflationsrate steigt wieder: Vor allem Lebensmittel teurer

  • 29.08.2025
  • 22:39 Uhr
25. August 2025: Eine Tankstelle in Russland, Wladiwostok
News

Benzinpreise in Russland steigen auf Rekordniveau

  • 29.08.2025
  • 19:29 Uhr