Wolfenbüttel

Zehnjähriger wird in Wolfenbüttel gesucht

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 06:54 Uhr
  • dpa
Nächtliche Großsuche mit Einsatzkräften nach einem Jungen im Ortsteil Wendessen.
Nächtliche Großsuche mit Einsatzkräften nach einem Jungen im Ortsteil Wendessen.

Ein zehn Jahre altes Kind aus Wolfenbüttel wird seit Stunden vermisst.

Der autistische Junge habe sein Elternhaus im Ortsteil Wendessen gegen 18.30 Uhr verlassen und sei bisher nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Er spreche nicht und habe zuletzt eine schwarze Jeanshose, weiße Socken und einen schwarzen Pullover angehabt.

Nach Angaben der Polizei wurde die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft gesucht, bisher allerdings erfolglos. Sollte der Junge in den nächsten Stunden nicht gefunden werden, werde man den Einsatz ausweiten, sagte ein Polizeisprecher.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

