Es wird wieder um die Welt gereist: 2024 mehr als 1,4 Milliarden Touristen unterwegs

Soeben hat die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) ihre Daten und Zahlen für das Tourismusjahr 2024 veröffentlicht. Die Corona-Pandemie scheint wohl endlich zur Vergangenheit zu gehören - die Touristik hat sich wieder erholt.

Erfreuliche Ergebnisse, die von der UNWTO für das Reisejahr 2024 mitgeteilt werden. Nachdem der Tourismus durch die COVID-19-Pandemie völlig zum Erliegen gekommen war, hat die Branche endlich wieder das Niveau vor der Viruskrise erreicht. Rund 1,4 Milliarden Menschen haben letztes Jahr Tapetenwechsel gesucht und ihre Koffer gepackt.

Fünf extrem herausfordernde Jahre für den Tourismus weltweit

Im vergangenen Jahr sind rund 1,4 Milliarden Menschen international gereist - das sind 99 Prozent des Jahres 2019. Ab 2020 kam nach und nach das Reisen durch COVID-19 zum Erliegen. Somit konnte nach fünf herausfordernden Jahren das Vor-Corona-Niveau endlich wieder erreicht werden. In Geld übersetzt bedeutet das, dass die Tourismusbranche laut CNN rund 1,9 Billionen Dollar umgesetzt hat. Pro Reisenden entspricht das im Schnitt mehr als 1.000 Dollar.

Absoluter Spitzenreiter im Jahr 2024 ist Europa

Trotz diverser Krisen und Kriege ließen sich die Tourist:innen nicht davon abhalten, die schönste Zeit des Jahres nicht zu Hause zu verbringen. Absoluter Spitzenreiter im Jahr 2024 mit 747 Millionen Tourist:innen war Europa. In Europa selbst steht Frankreich mit 100 Millionen Besucher:innen an der Spitze, dicht gefolgt von Spanien mit 98 Millionen Reisenden.

"2024 war ein außergewöhnliches Jahr für den französischen Tourismus, mit vielversprechenden Aussichten für 2025", zitiert CNN Atout France, die nationale Tourismusmarketingabteilung des Landes. Als Hauptgründe für die Zahlen werden die Olympischen Sommerspiele genannt wie auch die Wiedereröffnung von Notre Dame und der 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie.

Kleinere Länder sind groß im Kommen

Außerhalb Europas führt Asien und der Pazifikraum das Tourismusfeld an: 316 Millionen Urlauber:innen entschieden sich 2024 für eine Reise in diese Regionen. Mit 213 Millionen Menschen entschieden sich deutlich weniger Tourist:innen für Amerika, gefolgt von 95 Millionen, die in den Nahen Osten reisten und 74 Millionen, die Afrika besuchten. Insgesamt fällt auf, dass gerade kleinere Länder groß im Kommen sind. Allein Katar verzeichnete einen Anstieg der Touristenzahlen von 137 Prozent. Ebenfalls in der Gunst gestiegen sind Länder wie Andorra, die Dominikanische Republik, Kuwait, Albanien und El Salvador.

Auch für das Jahr 2025 sehe man einen Aufwärtstrend in Sachen Tourismus. Dennoch gibt es trotz aller freudigen Nachrichten auch eine Warnung vom Expertengremium der UNWTO, dass "im Jahr 2025 die Balance zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung sein wird". Man rate Tourist:innen generell dazu, "weniger bekannte Reiseziele zu entdecken".

