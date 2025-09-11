Anzeige
Fleischersatzprodukte im Fokus

EU will Bezeichnung für "vegane Wurst" und Co. verbieten

  • Veröffentlicht: 11.09.2025
  • 17:18 Uhr
  • Benedict Hottner
Vegane Fleischersatzprodukte, wie hier fürs Grillen, sind in den letzten Jahren zum Trend geworden.
Vegane Fleischersatzprodukte, wie hier fürs Grillen, sind in den letzten Jahren zum Trend geworden.© Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Im EU-Parlament bahnt sich ein Streit über die Bezeichnungen von Fleischersatzprodukten an. Begriffe wie "Wurst" oder "Burger" sollen nach dem Willen des Agrarausschusses künftig ausschließlich tierischen Produkten vorbehalten sein. Kritiker:innen sprechen von Populismus.

Anzeige

Inhalt

Der Agrarausschuss des Europaparlaments hat in Straßburg mit Zwei-Drittel-Mehrheit für einen Antrag der Europäischen Volkspartei (EVP) gestimmt, der die Bezeichnungen von pflanzlichen Fleischalternativen massiv einschränken soll. Zur EVP gehören auch CDU und CSU. Demnach sollen Begriffe wie Steak, Schnitzel, Wurst, Burger, Hamburger, Eigelb oder Eiweiß ausschließlich für Produkte tierischen Ursprungs erlaubt sein.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

EU will Begriffe wie "Schnitzel" und "Burger" nur für Fleisch zulassen

"Ein Steak ist aus Fleisch gemacht – Punkt. Die ausschließliche Verwendung dieser Bezeichnungen für echtes Fleisch sorgt für eine ehrliche Etikettierung, schützt die Landwirte und bewahrt die kulinarischen Traditionen Europas", erklärte die EVP-Politikerin Céline Imart. Endgültig entschieden ist die Sache noch nicht: Das Europaparlament soll Ende Oktober über den Antrag abstimmen.

Anzeige
Anzeige

Streit über Verbraucherschutz und Wahlfreiheit

Während die EVP auf Transparenz und den Schutz traditioneller Landwirtschaft verweist, kommt von anderer Seite scharfe Kritik. Der grüne Agrarsprecher Thomas Waitz hält den Antrag für absurd: "Niemand wird ein Seitanschnitzel mit einem Kalbsschnitzel verwechseln." Die angebliche Verteidigung der Landwirte sei nur "billiger Populismus".

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Auch die Europäische Vegetarier Union (EVU) warnt, dass ein solches Verbot nicht nur Landwirten schade, die pflanzliche Rohstoffe wie Erbsen oder Soja anbauen, sondern auch Verbraucher:innen verwirre. Pro Veg betont zudem, dass Deutschland der größte Markt für pflanzliche Alternativen in Europa sei und durch solche Beschränkungen ausgebremst würde.

Die EU-Kommission selbst hatte ursprünglich eine deutlich kürzere Liste mit verbotenen Begriffen vorgelegt – etwa Speck, Haxe oder Lende. Bezeichnungen wie Burger oder Wurst sollten eigentlich erlaubt bleiben. Mit dem Beschluss des Agrarausschusses geht das Parlament jedoch noch einen Schritt weiter.

Anzeige
Anzeige

Unterstützung aus der deutschen Politik

Rückendeckung erhält der Vorschlag von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU). "Für mich persönlich ist ein Schnitzel aus Pute, Kalb oder Schwein", sagte er der Bild. Auch die EU-Kommission hatte bereits angekündigt, die Verwendung traditioneller Fleisch-Begriffe für pflanzliche Produkte weiter einzuschränken.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Das letzte Wort liegt nun beim Europaparlament. Sollte der Antrag angenommen werden, müssten Hersteller von Fleischersatzprodukten ihre bisherigen Namenskonzepte grundlegend ändern – ein Szenario, das die Veggie-Branche alarmiert.

  • Verwendete Quellen:
  • agrarheute.com: Aus für Veggie-Wurst und Co? EU-Abgeordnete wollen Bezeichnungen verbieten
  • bild.de: EU will "vegane Wurst" verbieten
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 15:45

  • 09:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 15:45

  • 10:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
Mehr News
USA-SEPT11/NEW YORK
News

USA erinnert an die Terroropfer vom 11. September - Trump gedenkt am Pentagon

  • 11.09.2025
  • 17:27 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821742
News

Newsticker zu Drohnen-Abschuss: Deutschland verstärkt Engagement an NATO-Ostflanke

  • 11.09.2025
  • 17:13 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250703-99-351357
News

Mehr Schutz für Koalas: Australien schafft riesigen Nationalpark

  • 11.09.2025
  • 17:08 Uhr
Generalsanierung Bahnstrecke Hamburg - Berlin
News

Die Bahn hat große Pläne - doch wird ihre Versprechen brechen müssen

  • 11.09.2025
  • 16:58 Uhr
Mars-Stein könnte Zeichen von früherem Leben zeigen
News

NASA äußert sich: Weist der Mars-Stein auf früheres Leben hin?

  • 11.09.2025
  • 16:54 Uhr
Sendemast für Mobilfunk
News

Massive Mobilfunkausfälle am Warntag – Ursache bleibt unklar

  • 11.09.2025
  • 16:24 Uhr
Lahav Shani
News

"Rote Linie überschritten": Empörung nach Ausladung von Dirigent Lahav Shani

  • 11.09.2025
  • 15:59 Uhr
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu – seine Forderungen und Aussagen verschärfen die Spannungen im Gaza-Konflikt.
News

"Tiefe Frustration": Trump führte nach Katar-Angriff wütendes Telefonat mit Netanjahu

  • 11.09.2025
  • 15:52 Uhr
Stromausfall im Berliner Südosten
News

Stromausfall in Berlin dauert an – Tausende Haushalte weiter ohne Energie

  • 11.09.2025
  • 15:38 Uhr
Wenn das Geld knapp ist: Hunderttausende Rentner:innen in Deutschland müssen mit weniger als 1.000 Euro im Monat auskommen.
News

Fast jeder zweite Rentner in Deutschland bekommt weniger als 1.000 Euro

  • 11.09.2025
  • 15:34 Uhr