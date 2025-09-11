Anzeige
Soziale Sicherung im Fokus

Fast jeder zweite Rentner in Deutschland bekommt weniger als 1.000 Euro

  • Veröffentlicht: 11.09.2025
  • 15:34 Uhr
Wenn das Geld knapp ist: Millionen Rentner:innen in Deutschland müssen mit weniger als 1.000 Euro im Monat auskommen.
Wenn das Geld knapp ist: Millionen Rentner:innen in Deutschland müssen mit weniger als 1.000 Euro im Monat auskommen.

Die rund 19 Millionen Altersrentner:innen bekommen im Schnitt 1.154 Euro Rente, viele sehen allerdings keine 1.000 Euro pro Monat auf dem Konto. Das hat verschiedene Gründe.

42 Prozent der rund 19 Millionen Altersrentner:innen in Deutschland bekommen eine Rente von unter 1.000 Euro im Monat. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums an den AfD-Abgeordneten René Springer hervor. Die Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 31. Dezember 2024. Mehr als acht Millionen Altersrentner:innen hatten demnach eine Rente unter dem Niveau der Grundsicherung, das Ende 2024 bei 1.011 Euro lag.

Springer kritisierte, anstatt die Renten zu erhöhen, werde der Sozialstaat durch massenhafte Armutsmigration ruiniert. Das Ministerium wies darauf hin, dass allein aus der Höhe einer Altersrente nicht auf Bedürftigkeit in der Grundsicherung geschlossen werden könne, da zum Beispiel weitere Einkommen und der Haushaltskontext nicht berücksichtigt seien.

Auch in den News:

Die Höhe der gesetzlichen Rente ist immer individuell und hängt davon ab, wie viel während des Erwerbslebens verdient und in die Rentenkasse eingezahlt wurde und wie viele Jahre Beiträge gezahlt wurden. Im Schnitt erhielten Altersrentner:innen laut Rentenversicherung im vergangenen Jahr eine Rente von 1.154 Euro monatlich (2023: 1.102 Euro) – Männer bekamen durchschnittlich 1.405 Euro und Frauen 955 Euro.

