Evakuierung im Zentrum Magdeburgs: Weltkriegsbombe entdeckt

Bei Schachtarbeiten in der Magdeburger Innenstadt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger amerikanischer Bauart soll noch am Dienstagabend entschärft werden. Dafür werden im Umkreis von 500 Metern alle Menschen evakuiert.

Die Bombe wurde bei Schachtarbeiten in der Straße Zum Domfelsen nah am Elbufer gefunden. Laut Polizei wird in einem Radius von 500 Meter um den Fundort evakuiert - das schließt auch den Hasselbachplatz mit ein.

Dem Sprecher zufolge wird bereits an den ersten Haustüren geklingelt, um die Menschen über den Bombenfund zu informieren und sie aus dem gesperrten Gebiet zu bringen. Dabei helfen auch die Landesbereitschaftspolizei sowie Beamt:innen aus der Region. "Wie lang die Evakuierungsmaßnahmen und die Entschärfung andauern werden, kann gegenwärtig nicht gesagt werden", hieß es.