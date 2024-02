Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson kündigt Putin-Interview an

Erst war es nur ein Gerücht, nun bestätigte Tucker Carlson selbst, dass er ein Interview mit dem russischen Präsidenten führen wird.

Einst war er Moderator beim US-Sender Fox News, seit letztem Jahr ist Tucker Carlson seinen Job dort allerdings los. Nun macht der Talkmaster, der für seine rechte Gesinnung und die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannt ist, mit einem spektakulären Coup wieder auf sich aufmerksam.

Carlson befinde sich aktuell in Moskau, um ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu führen. Das kündigte der Moderator am Dienstag (6. Februar) selbst auf der Online-Plattform X an. In einem Video sagte der 54-Jährige: "Wir sind in Moskau heute Abend. Wir sind hier, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen."

Carlson wolle informieren

Er erklärte, es sei sein Job, die Menschen zu informieren. Die meisten Amerikaner seien nicht informiert, weil ihnen niemand die Wahrheit sage und die Medien korrupt seien.

Zuvor hatten bereits Gerüchte um ein mögliches Putin-Interview die Runde gemacht, russische Medien hatten am Montag (5. Februar) Bilder von einem durch Moskau flanierenden Tucker Carlson verbreitet.

Für seinen Rausschmiss bei Fox News waren keine konkreten Gründe genannt worden. Carlson hatte bei dem Nachrichtensender jahrelang eine quotenstarke Abendsendung moderiert. Diese nutzte er dazu, um Verschwörungstheorien und Falschmeldungen zu verbreiten und gegen Minderheiten zu hetzen. Kurz danach startete er eine eigene Show auf X.

Carlson veröffentlicht seither regelmäßig Interviews mit umstrittenen Persönlichkeiten auf X. Unter anderem sprach er mit dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump und dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones.

