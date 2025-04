Ex-US-Vizepräsident Al Gore vergleicht Trump-Regierung mit Nazi-Deutschland

Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore hat einen Auftritt auf einer Klimakonferenz für einen scharfen Angriff auf US-Präsident Donald Trump genutzt. Dabei verglich er das Vorgehen der amtierenden Regierung sogar mit dem der NSDAP.

Das Wichtigste in Kürze

In einer Rede über den Klimawandel äußerte er eine ernste Warnung vor Trumps Umgang mit Macht.

In erster Linie mit Trumps fragwürdigen Umgang zur Wahrheit.

Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore hat die Trump-Administration auf einem Klimakongress mit Nazi-Deutschland verglichen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump versuche ihre "eigene bevorzugte Version der Realität zu schaffen", um ihre weitreichenden Ziele ähnlich der Nazi-Partei Adolf Hitlers in den 1930er und 40er Jahren zu erreichen."

Gore: Trump-Regierung greift die Wahrheit an

"Ich verstehe sehr gut, warum es falsch ist, Adolf Hitlers Drittes Reich mit irgendeiner anderen Bewegung zu vergleichen", sagte Gore auf der "San Franciscos Climate Week". "Es war in seiner Bösartigkeit unvergleichbar, Punkt. Ich verstehe das. Aber es gibt wichtige Lektionen aus der Geschichte dieses aufkommenden Bösen“, ergänzte Gore.

In diesem Zusammenhang zitierte Gore auch zwei deutsche Philosophen nach dem Zweiten Weltkrieg. „Es war [Jürgen] Habermas’ Mentor, Theodor Adorno, der schrieb, dass Deutschlands erster Schritt in die Hölle der war 'alle Wahrheitsfragen in Machtfragen umzuwandeln'", sagte Gore. "Er beschrieb, wie die Nazis, und ich zitiere erneut, 'das Herzstück der Unterscheidung zwischen wahr und falsch angriffen'. Zitat Ende." Die Trump-Administration bestehe darauf, ihre eigene bevorzugte Version der Realität zu schaffen.

Das Weiße Haus hat noch nicht auf die Anschuldigungen des Demokraten reagiert. Auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat bei Trump Parallelen zur Nazi-Zeit gesehen.

Seit seinem Amtsantritt am 20. Januar sägt Trump in hohem Tempo an den Fundamenten der Demokratie in den Vereinigten Staaten und gestaltet das Land nach seinen autokratischen Vorstellungen um. Zuletzt stellte er mit der Abschiebung des Migranten Kilmar Abrego Garcia in ein Gefängnis in El Salvador sogar das verfassungsmäßige Recht auf einen fairen Prozess infrage.