Explosion an rumänischem Touristenort im Meer - War es eine russische Mine?

Heftiger Knall an beliebtem Urlaubsort, Ursache noch unklar: Im Schwarzen Meer hat es eine Explosion an der rumänischen Küste bei Costinesti gegeben. Handelt es sich wieder um eine russische Seemine?

Das Wichtigste in Kürze Im Schwarzen Meer ist es zu einer Explosion gekommen.

Betroffen ist ein beliebter rumänischer Urlaubsort.

Offenbar war eine russische Seemine für den heftigen Knall und den Rauch verantwortlich.

Unmittelbar an der rumänischen Küste bei Costinesti hat es eine Explosion im Schwarzen Meer gegeben. Rumänische Medien berichteten am Montag (14. August) unter Berufung auf Augenzeugen und Katastrophenschützer von dem Vorfall. In der Nähe des Explosionsortes soll eine weitere im Meer schwimmende Mine gesichtet worden sein.

Gegenüber dem TV-Sender Digi24 sagte ein Sprecher der rumänischen Marine, es handele sich bei dem Sprengkörper womöglich um eine russische Seemine. Bei dem Vorfall sei aber niemand verletzt worden.

Behördenangaben zufolge ereignete sich die Explosion im Wasser an einem Deich in der Nähe eines Hotels. Laut einem Augenzeugen gab es zunächst einen heftigen Knall. Danach sei schwarzer Rauch aufgestiegen, teilte er dem Sender Digi24 mit. Er habe die Explosion von seiner Hotelterrasse aus beobachtet.

Nun seien Taucher auf dem Weg zum Explosionsort, sagte Oberst Corneliu Pavel, Sprecher der rumänischen Seestreitkräfte. Minen im Schwarzen Meer sind keine Seltenheit: Der Vorfall reiht sich ein in eine Reihe von entschärften russischen Seeminen im Schwarzen Meer.

