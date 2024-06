 Extreme Regenmassen am Wochenende in Deutschland - auch Tornados möglich

Nach schwülen und teilweise sehr heißen Tagen kann es am Wochenende zu heftigen Gewittern, Hagel und schweren Sturm- oder Orkanböen in Deutschland kommen. Der Deutsche Wetterdienst ist alarmiert.

Das Wetter hat wohl einiges vor in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt, dass extreme Wetterverhältnisse in der Nacht zu Sonntag vom Südwesten und Westen bis zur Mitte Deutschlands ziehen könnten.

Am Samstag soll es noch sommerlich sein, mit einzelnen Hitzegewittern über den südwestlichen und zentralen Mittelgebirgen. Am Abend jedoch soll es heftig werden. In der Nacht zum Sonntag (30. Juni) werden vom Südwesten und Westen bis zur Mitte schwere Gewitter mit teils (extrem) heftigem Starkregen zwischen 40 und 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb von wenigen Stunden erwartet. Außerdem sind großer Hagel und schwere Sturm- oder Orkanböen zwischen 90 und 120 Kilometern pro Stunde möglich.

Starkregen mit bis zu 100 Litern innerhalb von wenigen Stunden

Am Sonntag selbst soll es im Nordosten früh noch Gewitter geben, die dann Richtung Ostsee abziehen sollen. Danach soll es zu länger andauernden Regenfällen kommen, darunter mehrstündiger Starkregen. Am Montag könnte es insgesamt ruhiger werden - nur in Bergen und an der See könnte es zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde kommen.

