"Falsche, absurde Theorie": Scholz kontert Reichsbürger 

Beim Bürgerdialog des Bundeskanzlers in Cottbus ging es kreuz und quer durch Themen. Scholz erreichten dort also auch zweifelhafte Anliegen - die er souverän konterte.

Olaf Scholz will bei seinen Kanzlergesprächen direkten Bürgerkontakt. In der Cottbuser Stadthalle stellte sich der Bundeskanzler am Dienstagabend (7. März) den Fragen der Bürger. Im großen Saal der Stadthalle bildeten etwa 150 Menschen einen Stuhlkreis - mittendrin der Regierungschef, der die Fragen von Teilnehmenden beantwortete. Nach Angaben der "Lausitzer Rundschau" waren sie zuvor unter rund 400 Anmeldungen ausgelost worden.

Während dem SPD-Politiker hauptsächlich Fragen zum Ukraine-Krieg, der Energiekrise und dem Fachkräftemangel gestellt wurden, gesellte sich auch ein Fragesteller mit zweifelhaftem Anliegen in die Runde. Was dieser sogenannte Reichsbürger den Bundeskanzler fragte - und wie dieser konterte - sehen Sie oben im Video.