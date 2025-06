Fassade eingestürzt: Zahlreiche Menschen aus Hochhaus in Babenhausen evakuiert

Schon vor Tagen wird ein Schaden an der Fassade gemeldet. Vergangene Nacht bricht dann eine große Fläche aus der Wand - mit weitreichenden Folgen für alle Bewohner:innen.

Anzeige

Nachdem an einem Hochhaus in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein Teil der Fassade eingestürzt ist, sind alle 187 anwesenden Bewohner:innen evakuiert worden. Wie ein Sprecher des Landkreises erklärte, wurden die Bewohner:innen am Dienstagabend (3. Juni) in Sicherheit gebracht. 80 Betroffene mussten laut einer Mitteilung des Landkreises zunächst in der Stadthalle Babenhausen untergebracht werden.

Bereits vor einer Woche hatten Anwohner:innen die bröckelnde, sich nach außen wölbende Fassade im 9. Stock gemeldet, woraufhin die entsprechende Stelle am Boden abgesperrt worden sei. In der Nacht von Sonntag (1. Juni) auf Montag (2. Juni) sei dann eine 20 bis 25 Quadratmeter große Fläche aus der Fassade gebrochen und in den abgesperrten Bereich gefallen.

Anzeige

Anzeige

Statik nicht gefährdet - Fluchtmöglichkeiten eingeschränkt

Ein Gutachter wurde daraufhin beauftragt, die Situation zu beurteilen. Demnach sei zwar nicht die Statik des Gebäudes gefährdet, Fluchtmöglichkeiten über das Treppenhaus sowie die Feuerwehrzufahrt seien allerdings eingeschränkt - es war nicht auszuschließen, dass weitere Teile der Fassade abfallen und die Wege blockieren könnten. "Die Gefährdungslage war dann so, dass die Evakuierung alternativlos war", sagte die Leiterin der Bauaufsicht des Landkreises, Martina Löffler, laut der Mitteilung.

Die Stadt Babenhausen erließ eine Verfügung zur Evakuierung. Einige der Bewohner:innen konnten bei Freund:innen oder Bekannt:innen unterkommen, wie der Landkreis mitteilte. 80 Menschen hatten diese Möglichkeit jedoch nicht. Sie seien in eine in der Stadthalle Babenhausen eingerichtete Notunterkunft gebracht worden. Bis das Hochhaus wieder betreten werden kann, dauere es vermutlich zwei bis drei Wochen, so der Sprecher. Der Landkreis prüft nun, wo bedürftige Bewohner:innen in der Zwischenzeit bleiben können.