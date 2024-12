Sachsen hat einen "neuen" Ministerpräsidenten, im Falle des tödlichen Anschlags in Moskau wurde ein Verdächtiger gefasst und geglückte Rettung aus der Tiefe. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

Ministerpräsidentenwahl in Sachsen

Sieg im zweiten Durchgang - am Ende fällt die Wiederwahl von Regierungschef Michael Kretschmer deutlich aus. Es gibt auch viele Stimmen aus anderen Fraktionen.

Festnahme in Russland

Mitten in Moskau, unter den Augen der Sicherheitsdienste, wird ein General getötet - mutmaßlich im Auftrag der Ukraine. Einen Tag nach dem tödlichen Bombenanschlag auf den russischen General Igor Kirillow hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB nach eigenen Angaben einen Tatverdächtigen festgenommen.

Geglückte Rettung aus der Tiefe

Endlich wieder an der Erdoberfläche! Die Höhlenforscherin Ottavia Piana war am Wochenende in rund 500 Metern Tiefe verunglückt. Aufgrund der engen Gänge war die Rettungsaktion eine große Herausforderung und dauerte etwa 75 Stunden.

Was Assads Clan so grausam macht

Unser Reporter Thilo Mischke unterwegs in Syrien. Wie kann es nach dem Sturz von Assad weitergehen?

Die wichtigsten Nachrichten am Mittwoch

