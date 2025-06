Feuer in Hemmingstedt - brennende Lagerhalle sorgt für B5-Sperrung

Anwohner in Hemmingstedt mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden: In der Nacht kämpfte die Feuerwehr gegen einen Brand in einer leerstehenden Lagerhalle.

In einer leerstehenden Lagerhalle in Hemmingstedt (Landkreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Freitag (6. Juni) ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden dabei nach ersten Angaben nicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner:innen der umliegenden Wohnhäuser vorsorglich evakuiert.

Die Bundesstraße 5 musste aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse durch den Rauch auf einem Abschnitt voll gesperrt werden. Der Brand sei gegen 3:40 Uhr gemeldet worden, der Einsatz dauere am frühen Morgen noch an. Die Ursache für das Feuer sei zunächst unklar.

