Die Kathedrale von Rouen ist das Wahrzeichen der Hauptstadt der Normandie. Jetzt ist die Spitze des Turms der imposanten Kirche aus ungeklärtem Grund in Brand geraten.

Der Spitzturm der bekannten Kathedrale im nordfranzösischen Rouen ist bei Renovierungsarbeiten in Brand geraten. Das Feuer sei in einem Teil des Turms ausgebrochen, in dem gerade Arbeiten stattgefunden hätten, teilten die Behörden am Donnerstag (11. Juli) mit. Die Ursache sei unklar. Auf Bildern des Fernsehsenders BFM war eine Rauchsäule zu sehen, die aus der Turmspitze aufstieg.

Eine der bekanntesten Kathedralen Frankreichs

Die gotische Kirche in der Normandie ist eine der bekanntesten Kathedralen Frankreichs. Sie wurde auch dadurch bekannt, dass der impressionistische Maler Claude Monet im 19. Jahrhundert mehrere Bilder von ihr anfertigte. Der Brand weckt Erinnerungen an das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre Dame in Paris im Jahr 2019, das ebenfalls bei Renovierungsarbeiten ausbrach.

Die Turmspitze der Kathedrale von Rouen war seit mehreren Wochen von einem Gerüst und einer weißen Abdeckung umgeben. Die Behörden teilten mit, dass die Kathedrale evakuiert worden sei. Es gebe keine Berichte über Verletzte. Das Ausmaß des Schadens sei noch unklar.

