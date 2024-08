Feuerwehr: Brand in historischem Somerset House eingedämmt

Die Londoner Feuerwehr hat Mühe, ein Feuer im historischen Somerset House zu löschen. Erst am Abend war der Brand unter Kontrolle.

Die Londoner Feuerwehr hat einen Brand im historischen Somerset House eingedämmt. Gegen Samstagmittag (17. August) war dort ein Feuer ausgebrochen - rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Crews arbeiteten daran, die letzten Brandherde zu löschen, sagte eine Sprecherin am Abend.

Somerset House brennt: Schwieriger Einsatz für Londoner Feuerwehrleute

Der Einsatz erinnert an das Feuer in der historischen Börse in Kopenhagen im April. Das Somerset House, das in der Innenstadt an der Themse liegt, wird heute als Kunst- und Veranstaltungszentrum genutzt. Auch Dreharbeiten fanden dort schon statt, etwa für "James Bond". Der Brand hatte sich an einer Stelle des Dachs ausgebreitet.

Sowohl das Alter als auch die Bauweise des Gebäudes seien eine Herausforderung gewesen, sagte Assistant Commissioner Keeley Foster. Die Einsatzkräfte hätten unter anderem eine 64 Meter hohe Drehleiter einsetzen müssen. Schon vor Eintreffen der Feuerwehr hätten einige Mitarbeiter und Besucher das Gebäude verlassen.

Wertvolle Kunstsammlung soll Sonntag wieder öffnen

Teile des Gebäudekomplexes sollen vorerst geschlossen bleiben. Die Courtauld Gallery mit ihrer wertvollen Kunstsammlung allerdings soll morgen wieder öffnen, wie der Direktor des Somerset House Trust, Jonathan Reekie, sagte.

"Es ist zu früh, um sich zum Zustand des Gebäudes zu äußern, aber ich bin dank der Bemühungen der Rettungskräfte zuversichtlich, dass der Schaden nur einen kleinen Teil des Gebäudes betrifft", sagte er. Feuerwehrleute sollen bis morgen vor Ort bleiben und weitere Maßnahmen durchführen. Die Brandursache ist noch unklar.