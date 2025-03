Fiese Masche fliegt auf: Stadtwerke Essen warnen vor Trickbetrügern

Sie geben sich als Mitarbeitende der Stadtwerke aus, doch in Wirklichkeit sind sie es nicht. In Essen sind derzeit mehrere Trickbetrüger unterwegs - und setzen auf eine perfide Betrugsmasche.

Das Wichtigste in Kürze In Essen setzen Trickbetrüger:innen auf eine neue Betrugsmasche.

Jetzt warnen die Stadtwerke vor den vermeintlichen Mitarbeitenden.

Anhand mehrerer Punkte lassen sich dabei echte Mitarbeitende von Betrüger:innen einfach unterscheiden.

Die Stadtwerke Essen warnen Bürger:innen im Stadtgebiet vor einer neuen Betrugsmasche. "Unbekannte geben sich telefonisch oder vor der Haustür als Mitarbeitende der Stadtwerke aus", hieß es in einer Mitteilung vom Montag (10. März). Ihr Ziel: Sie wollen sich offenbar "Zutritt zu Kellerräumen oder Wohnungen verschaffen, um dort Wasser abzusperren oder Leitungen zu überprüfen."

Die mutmaßlichen Trickbetrüger:innen sollen auf keinen Fall in Häuser oder Wohnungen gelassen werden, unterstreichen die Stadtwerke. Es wird zu "äußerster Vorsicht" geraten.

So erkennen Sie Trickbetrüger

Roy Daffinger, Unternehmenssprecher Technik der Stadtwerke Essen, weist Bürger:innen darauf hin, dass sich echte Mitarbeitende "immer durch einen Dienstausweis mit Lichtbild ausweisen". "Bitte lassen Sie sich diesen Ausweis unbedingt vorzeigen", appelliert er.

Mitarbeitende der Stadtwerke würden zudem nicht darauf drängen, in das Haus oder die Wohnung gelassen zu werden. Sie "gehen nicht durch alle Wohnräume und halten sich dort grundlos lange auf", weil sie wüssten, wo sich Wasser- und Gaszähler befinden. In der Mitteilung wird auch darauf hingewiesen, dass Mitarbeitende grundsätzlich die Wasserleitungen in Wohnungen nie überprüfen, da sie nicht dafür zuständig seien.