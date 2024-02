Flamingo Ingo ist tot: Ältester Bewohner des Berliner Zoos gestorben

Flamingo Ingo war eine kleine Berühmtheit im Zoo - nun ist er gestorben. Das Tier erreichte offenbar ein ungewöhnliches Alter.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ingo, der Flamingo, der laut des Berliner Zoos der älteste Bewohner seiner Anlage war, ist verstorben.

Der Flamingo wurde offenbar "imposante" 75 Jahre alt, wie die Inschrift am Ring an seinem Bein verrät.

Ob es sich dabei wirklich um Ingos Geburtstag handelt, lässt sich nicht zweifelsfrei klären.

Der Berliner Zoo trauert um den ältesten Bewohner seiner Anlage - einen Flamingo.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"In Berlin lebte der Rosa Flamingo seit 1955 - wahrlich eine Legende!", heißt es in dem Post auf der Plattform X. Laut der Inschrift am Ring an Ingos Bein wurde das Tier offenbar am 23. Juni 1948 in Kairo geboren.

Flamingos werden durchschnittlich 30 Jahre alt

Ob es sich dabei wirklich um Ingos Geburtstag handelt oder was es genau mit dem Datum auf sich hat, lässt sich nicht zweifelsfrei klären. Der Berliner Zoo jedoch wertete es als Beleg für sein Mindestalter. In freier Wildbahn werden Flamingos normalerweise durchschnittlich um die 30 Jahre alt.

Im Video: Trauer um "traurigsten Elefanten der Welt": Mali im Zoo von Manila gestorben

Auf der Plattform X nehmen viele User:innen Abschied vom bekannten Flamingo: "Stolzes Alter", schrieb eine Frau in die Kommentare. "Mach es gut Ingo, du bleibst unvergessen", so ein weiterer Nutzer. "Ach, ich hoffe, du hattest ein schönes, langes Leben in Berlin, lieber Ingo", teilte ein anderer mit.

Der Berliner Zoo war nach eigenen Angaben der erste in Deutschland, dem von Anfang/Mitte der 60er-Jahre an Bruten von Chile-Flamingos und Rosaflamingos gelangen. Auch Ingo hat nach Angaben des Zoos wohl Nachkommen gezeugt, es wurde jedoch nicht Buch über den Flamingo-Nachwuchs geführt.

Im Video: Eine der seltensten Tierarten: Sumatra-Nashorn in Indonesien geboren