Die kalifornische Westküste der USA steht in Flammen - mit dramatischen Bildern. Die Union plant schon mit einer Agenda 2030 und Elon Musk könnte bald auch Chef eines Fußballclubs sein. Das Newsupdate am Vormittag.

Heftige Feuer in Kalifornien

Verheerende Großbrände haben eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, gleich einer Kriegszone. Die Flammen griffen am Mittwochabend (8. Januar) auf die berühmte Hügelkette Hollywood Hills über, Teile des Stadtviertels müssen evakuiert werden. Bislang kamen bei den Bränden Behördenangaben zufolge fünf Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt.

Union plant mit Agenda 2030

Die Union will nach der Wahl am 23. Februar wieder in Regierungsverantwortung kommen und denkt sogar noch weiter. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz schlägt unter anderem eine große Steuerreform, einen flexibleren Arbeitsmarkt und niedrigere Energiepreise vor.

Will Elon Musk Fußballclub kaufen?

Der Name Elon Musk ist aktuell allgegenwärtig. Aus dem Fußball-Geschäft hielt sich der Milliardär bislang heraus. Doch nun sorgt sein Vater für Spekulationen rund um den großen FC Liverpool.

