Flauschige Premiere im Karlsruher Zoo: Eisbärbaby wird erstmals Besuchern gezeigt

Lange mussten die Fans darauf warten, jetzt ist es endlich so weit. Ab Mittwoch dürfen die Besucher des Karlsruher Zoos das neue Eisbärbaby bestaunen.

Anzeige

Er ist weiß, flauschig und seit seiner Geburt im November die Sensation im Karlsruhe Zoo. Das Eisbärenmännchen wird ab Mittwoch (12. März) zum ersten Mal den Besucher:innen des Tiergartens gezeigt. Kurz vor der großen Premiere hat der Karlsruher Zoo auch den Namen des Tieres verkündet: Mika. Über 30.000 Namensvorschläge wurden eingereicht, letztlich gewonnen hat die finnische Version des Namens Michael.

Wer einen Blick auf den kleinen Bären werfen will, muss etwas Geduld mitbringen. Lediglich 50 Personen dürfen für fünf Minuten in den Bereich rund um das Eisbärengehege - danach ist die nächste Gruppe dran. Für den Karlsruher Zoo ist Mika ein echter Glücksfall. Zoodirektor Matthias Reinschmidt erklärt, Mika sei das erste Eisbärenjungtier seit über 33 Jahren, das im Zoo aufgezogen wird. Kein Wunder also, dass der Tierpark mit einem Besucheranstieg rechnet.

Anzeige