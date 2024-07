Wegen einer Bombendrohung musste der Flughafen Basel-Mulhouse zwischenzeitlich evakuiert werden. Der Betrieb soll jetzt wieder hochgefahren werden.

Der französisch-schweizerische Flughafen Basel-Mulhouse ist wegen einer mutmaßlichen Bombendrohung zwischenzeitlich evakuiert worden. Der Betrieb werde jetzt "nach und nach wieder hochgefahren", zitierte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) am Freitag (26. Juli) die Betreibergesellschaft des Airports.

Zunächst war mitgeteilt worden, dass der Flughafen "aus Sicherheitsgründen" geräumt worden sei. Medienberichten zufolge handelte es sich dabei um eine Bombendrohung. Laut "FAZ" bestätigte die französische Polizei daraufhin entsprechende Berichte.

Der internationale Airport liegt an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz und wird von beiden Ländern betrieben. Zuvor hatte es ebenfalls am Freitag Brandangriffe auf den französischen Schienenverkehr kurz vor dem Auftakt der Olympischen Spiele 2024 in Paris gegeben.