Flughafen München im Ausnahmezustand: Kilometerlange Schlangen vor den Schaltern

Der Flughafen München könnte einen Rekord aufstellen: Vor dem Terminal bildete sich eine Schlange mit Reisenden, die kilometerlang gewesen sein soll.

Die Bayernmetropole ist derzeit im Fokus durch das Oktoberfest. Jetzt kommt noch ein weiteres "Highlight" dazu: Am Flughafen Franz Josef Strauß sorgte der Security-Check am Terminal 2 für eine XXL-Warteschlange.

Ähnliches Szenario am Airport München erst vor wenigen Tagen

Der 3. Oktober dieses Jahr wird in München in Erinnerung bleiben. Als Tag der Horrorschlange. Obwohl sich bereits Ende September ein ähnliches Szenario am Airport abspielte, kam es erneut zu einem riesigen Aufkommen an Fluggästen. "Merkur" berichtet von Social-Media-Beiträgen, die einen sprachlos zurücklassen: "Es ist unglaublich, habe eben meine Freundin gebracht und die Schlange geht aus dem Terminal heraus und dreht sich zweimal um den Vorplatz, und geht das gesamte Terminal entlang! Das sind bestimmt drei Kilometer Schlange, so etwas habe ich nicht mal beim Chinese New Year in Peking erlebt", so ein Zitat.

Obwohl sämtliche Security-Gates geöffnet gewesen sein sollen, kam es dennoch zum Mega-Stau. Der Ansturm der Gäste war offensichtlich nicht mehr zu managen. Ein Brückentag, die Wiesn - das ist trotz Vorhersehbarkeit wohl doch zu viel. "Eine offizielle Warnung des Flughafens lag bis zum Donnerstagnachmittag (3. Oktober) nicht vor", schreibt "Merkur". Laut Flugplan soll dennoch der Großteil der Maschinen pünktlich abgehoben sein.

