Der Ukraine gehen im Krieg gegen Russland allmählich die Soldat:innen aus. Ein Vorschlag der US-Regierung soll das Problem nun beheben: Selenskyj soll das Einberufungsalter von 25 auf 18 herabsetzten.

Das Wichtigste in Kürze Einem hochrangigen US-Regierungsbeamten zufolge soll die Ukraine das Mindestalter für den Wehrdienst von 25 auf 18 senken, um den Mangel an Streitkräften zu beheben.

Bereits im vergangenen Februar setzte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Einberufungsalter von 27 auf 25 herab.

Hinter verschlossenen Türen soll auch Deutschland eine Herabsetzung des Einberufungsalters befürworten.

Der US-Regierung zufolge hat die Ukraine mit einem akuten Mangel an Soldat:innen zu kämpfen. Eine Forderung soll dieses Problem nun beheben.

Die Ukraine soll das Einberufungsalter herabsetzten

Wie der "Focus" am Donnerstag (28. November) berichtet, solle es die Ukraine in Erwägung ziehen, das Mindestalter für den Wehrdienst von 25 auf 18 zu senken. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Dem Beamten zufolge mangelt es der Ukraine aktuell an der Ausbildung und der Mobilisierung von neuen Soldat:innen, um Verluste auf dem Schlachtfeld auszugleichen. „Vor allem Truppen sind jetzt von Bedarf", sagte er. Eine Herabsenkung des Mindestalters für die Rekrutierung könnte dieses Problem beheben.

Laut der britischen Zeitung "Telegraph" sagte der Regierungsbeamte: „Die Russen machen tatsächlich Fortschritte im Osten und beginnen, die ukrainischen Linien in Kursk zurückzudrängen. Eine Mobilisierung und mehr Soldaten könnten einen bedeutenden Unterschied auf dem heutigen Schlachtfeld machen."

Das Kriegsrecht erlaubt besondere Regeln und Gesetze

Trotz der Forderung ist sich die US-Regierung dem Bericht zufolge jedoch bewusst, dass eine potenzielle Herabsetzung des Rekrutierungsalters auch Probleme für die Ukraine mit sich brächte. Den Beamten zufolge sei dies politisch gesehen ein heikles Anliegen für die Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Daher denke Kiew auch über Anreize für junge Menschen nach, um diese in einer freiwilligen Rekrutierungskampagne zu gewinnen.

Erst im vergangenen April senkte Selenskyj das Mindestalter für Rekrutierungen von 27 auf 25 Jahre. Dadurch erweiterte sich die Anzahl der Zivilist:innen, die die Armee unter dem derzeit geltenden Kriegsrecht einberufen kann. Das Kriegsrecht wurde nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 ausgerufen und bedeutet, dass sich das betreffende Land nach der Ausrufung in einem Ausnahmezustand befindet, in dem auch besondere Regeln und Gesetze gelten. Dazu gehören unter anderem, dass die Regierung Beschränkungen verhängen darf, wie sicherheitsbedingt in den Häusern zu bleiben, oder auch, dass Soldat:innen andere Soldat:innen töten dürfen.

Umfangreiche Waffenlieferungen aus den USA

Wie eine Quelle aus Selenskyjs Büro jedoch erklärte, fehlt derzeit die nötige Ausrüstung für eine Aufstockung der Truppen. "Derzeit haben wir mit unseren aktuellen Mobilisierungsbemühungen nicht genügend Ausrüstung, beispielsweise gepanzerte Fahrzeuge, um alle einberufenen Truppen zu unterstützen", so die Quelle laut dem "Telegraph". "Wir können die Verzögerungen unserer Partner bei Entscheidungsprozessen und Lieferketten nicht mit dem Leben unserer Soldaten und der jüngsten Rekruten kompensieren."

Obwohl die aktuelle US-Regierung nicht mehr lange im Amt ist, unterstützt sie die Ukraine weiterhin mit umfangreichen Waffenlieferungen, so der Regierungsbeamte. Durch diese Hilfen, wäre das Problem der fehlenden Ausrüstung gelöst, aber nicht das der mangelnden Streitkräfte. "Ohne einen Zustrom neuer Truppen können die bestehenden Einheiten, die heldenhaft an den Frontlinien kämpfen, nicht ausruhen, sich neu ausrüsten und trainieren", wird der Beamte in der britischen Zeitung zitiert.

Deutschland unterstützt Vorschlag

Auch Deutschland soll hinter verschlossenen Türen die Ukraine aufgefordert haben, das Rekrutierungsalter zu senken. Das sagte eine Quelle aus dem deutschen Verteidigungsministerium der britischen Zeitung.