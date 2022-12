Formel 1: Haas-Teamchef begründet die Trennung von Schumacher

Mick Schumacher und Haas. Die Beziehung hielt nicht lange. Der Teamchef des Rennstalls erklärte jetzt, warum man sich von Schumacher getrennt hat.

Haas-Teamchef Günther Steiner hat die Trennung von Mick Schumacher erklärt. Ebenso hat der erklärt, aus welchem Grund warum sich das Formel-1-Team letztendlich für Nico Hülkenberg entschieden hat.

"Wir sind ein junges Team und in den letzten zwei Jahren haben wir unser Momentum etwas verloren", erklärte Steiner gegenüber dem Portal "formula1.com". Das berichtet unter anderem Sport1.

Die beiden Saisons 2021 und 2022 waren aus Haas-Sicht durchwachsen – beim Formel-1-Rennstall hatte man sich eine Entwicklung erhofft. Das Team habe sich gefragt, wie es wieder zu den Erfolgen aus früheren Jahren kommen könne.

Steiner: "Wir mussten ihn tragen"

Die Antwort des Teamchefs: "Mick hat einen guten Job gemacht, aber wir mussten ihn tragen. Wir brauchen aber jemanden, der uns trägt." So wohlüberlegt die Trennung von Schumacher war, so wohlüberlegt sei auch die Einstellung von Nico Hülkenberg als Schumachers Nachfolger gewesen, so Steiner.

Man habe sehr lange gewartet, weil die Entscheidung bei Mick zunächst "nicht klar" war, sagte Haas-Boss. Die Verpflichtung von Nico Hülkenberg sei "das Beste für das Team ist, um uns wieder zurück nach oben zu bringen, wo wir sein wollen".

