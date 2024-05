Frankreich: Bewaffneter Mann will Synagoge anzünden - Polizei erschießt ihn

Die französische Polizei hat am Freitag in Rouen einen Mann erschossen, der an einer Synagoge Feuer gelegt hatte. Der Vorfall habe sich am Freitagmorgen ereignet. Offenbar trug der Mann ein Messer und eine Eisenstange bei sich.

Die Polizei hat im französischen Rouen einen Mann erschossen, der die dortige Synagoge anzünden wollte. Dies teilte Innenminister Gérald Darmanin am Freitag (17. Mai) über X mit. Er gratuliere den Polizisten zu ihrem Mut und ihrer Reaktionsfähigkeit, schrieb er.

Feuer unter Kontrolle

Berichten des Senders franceinfo zufolge wurde am frühen Morgen die Polizei gerufen, weil Rauch aus der Synagoge der Stadt in der Normandie aufgestiegen war. Als die Beamten dort ankamen, entdeckten sie demnach einen Mann, der mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffnet war und auf sie zuging. Daraufhin schoss einer der Polizisten. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung. Der Bürgermeister von Rouen erklärte in einem Post, die Stadt in der Normandie sei "erschüttert und schockiert".