Frau fährt durch Glastür von Cottbuser Kaufhaus

In Brandenburg ist eine Autofahrerin aus noch ungeklärtem Grund in einen Nebeneingang eines Kaufhauses gefahren. Wie die Polizei angab, wurde dabei niemand verletzt.

Eine Frau ist mit ihrem Auto in einen Nebeneingang eines Kaufhauses in Cottbus gefahren. Die Frau fuhr laut Polizei am Nachmittag durch eine Glastür am Personaleingang des Kaufhauses Aachener Modehaus. "Das muss ordentlich gescheppert haben", sagte ein Polizeisprecher. Es entstanden Sachschäden am Fahrzeug und dem Gebäude.

Die Fahrerin sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen, sonst sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. Die Ursache sei noch unbekannt, infrage käme etwa ein medizinischer Notfall oder ein technischer Defekt am Auto, so der Sprecher. "Es handelt sich um einen klassischen Verkehrsunfall."