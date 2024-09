Frauen heimlich gefilmt: Haft für Elektriker in Schottland

In Schottland wurde ein 34-Jähriger zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er jahrelang Frauen gefilmt hat. Der Mann soll zwischen 2013 und 2023 Kameras in Wohnungen der Opfer installiert haben.

Heimlich hat ein Elektriker in Schottland über Jahre hinweg Kameras in Wohnungen von Frauen installiert und sie in intimen Situationen beobachtet. Ein Gericht in der Stadt Aberdeen verurteilte den Mann zu zwei Jahren und acht Monaten Haft, wie die BBC berichtete.

Der Mann hatte zuvor 15 Taten zwischen 2013 und 2023 eingeräumt. Dabei filmte er die Frauen auf der Toilette und unter der Dusche, beim Umziehen und beim Sex. Der Richter sagte, Haft sei die einzige mögliche Folge. Die Opfer des 34-Jährigen hätten psychische Schäden erlitten.

Aufnahmegerät unter dem Bett gefunden

Die Taten kamen erst ans Licht, als eine der beobachteten Frauen ein Aufnahmegerät unter dem Bett fand. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Täters fand die Polizei daraufhin Videos und Fotos. Die Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige zudem die Wohnungen einiger Opfer von außen aufgenommen sowie sich heimlich beim Sex mit Frauen gefilmt hatte.

Nach der Haftentlassung muss sich der Mann noch für zweieinhalb Jahre an gerichtliche Auflagen halten. Sein Verteidiger machte geltend, dass sein Mandant autistisch sei. Er könne seine Taten nicht erklären.

