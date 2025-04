Freude bei den Fans: Lucasfilm bestätigt neuen Star-Wars-Film

Star-Wars Fans aufgepasst: In rund zwei Jahren soll ein neuer "Krieg der Sterne"-Film, mit neuer Story, in die Kinos kommen.

Alle Star-Wars Fans festhalten: Das Warten hat ein Ende. 2027 soll ein neuer Star-Wars Film in die Kinos kommen. Bei einem Panel in Japan, zur Star-Wars Serie "The Mandalorian" hatte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy zwei Überraschungsgäste dabei, die die Bühne betraten. "Wolverine"-Regisseur Shawn Levy und den kanadischen Schauspieler Ryan Gosling.

Levy verriet, dass ein neuer Star-Wars- Film in Planung sei, bei dem der Blade Runner Darsteller Gosling die Hauptrolle spielen wird.

Das ist über den neuen Film bekannt

Die Hauptrolle in der neuen Star-Wars-Sage wird der kanadische Schauspieler Ryan Gosling übernehmen. Damit soll dann Ende Mai 2027 Weltpremiere gefeiert werden.

Auch den Namen des neuen Projekts verrieten die beiden bei einem Star-Wars-Event in Tokio. Der Film werde "Star Wars: Starfighter" heißen und neue Charaktere einführen, sagten Gosling und Regisseur Levy.

"Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum", sagte Levy. Starten sollen die Dreharbeiten zum neuen Film schon im Herbst 2025.