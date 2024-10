Für neues Robotaxi: Hat Musk Entwürfe von "I, Robot"-Regisseur kopiert?

Elon Musk steht mit seinem neuesten Projekt, einem Robotaxi, erneut im Zentrum einer Kontroverse. Sein Design-Team soll sich bei einem bekannten SciFi-Film bedient haben.

Das Wichtigste in Kürze Elon Musks neues Robotaxi-Projekt steht unter Beschuss wegen Vorwürfen des Ideendiebstahls.

Kritiker:innen behaupten, dass die Designs des Robotaxis aus dem Film "I, Robot" stammen.

Außerdem gibt es eine Kontroverse um Musks Optimus-Roboter.

Elon Musk, der visionäre Unternehmer hinter Unternehmen wie Tesla und SpaceX, steht erneut im Rampenlicht - diesmal jedoch aus weniger schmeichelhaften Gründen. Bei der kürzlich erfolgten Präsentation seines neuesten Projekts, einem hochmodernen Robotaxi, wurden Vorwürfe laut, Musk habe sich unerlaubt von den futuristischen Designs des Films "I, Robot" inspirieren lassen. Das berichtet die BBC.

"Hey Elon, kann ich bitte meine Designs zurückhaben", schrieb Alex Proyas, der Regisseur des SciFi-Blockbusters mit Will Smith in der Hauptrolle. Der Beitrag wurde bereits über 7,8 Millionen Mal auf X aufgerufen.

Der Regisseur Alex Proyas wirft Tesla-Chef Elon Musk Plagiate vor. © X/Alex Proyas

"I Robot" wurde im Jahr 2004 veröffentlicht und basiert auf den Geschichten von Isaac Asimov. Er zeigt eine Zukunft, in der hochentwickelte Roboter im Alltagsleben der Menschen eine zentrale Rolle spielen. Die Fahrzeuge in dem Film sind für ihre glatte, aerodynamische Form und ihr futuristisches Aussehen bekannt.

Der australische Filmregisseur sagte, er habe mit einem "sehr talentierten Designteam" zusammengearbeitet, um die Fahrzeuge des Films zu erstellen, als Reaktion auf jemanden, der in einem Kommentar zu einem Instagram-Beitrag seine eigene Originalität in Frage stellte. "Elon Musk hingegen hat ein nicht so talentiertes Designteam, das viele Filme gesehen hat, darunter anscheinend auch 'I, Robot'," sagte er.

Wurden Optimus-Roboter ferngesteuert?

Ein weiterer Punkt der Kritik am "We, Robot"-Event war die Enthüllung, dass die dort präsentierten Roboter, die angeblich autonom agieren sollten, in Wirklichkeit von Menschen gesteuert wurden. Hinter den Kulissen sollen Operatoren die Roboter bedient haben.

Das berichtete unter anderem die "Daily Mail", die in diesem Zusammenhang ein älteres TikTok-Video von Tesla als Beweis für diese Behauptung anführt. Es zeigt, wie elektronisch vernetze Menschen komplexe Bewegungen für die Optimus-Roboter ausführen. Ob diese Technik allerdings auch beim "We, Robot"-Event zum Einsatz gekommen ist, ist noch nicht bewiesen.

