Für Sieg gegen Bayern: Unmoralisches Dortmund-Angebot an Schalke

Das Wichtigste in Kürze Mit einem Sieg gegen den FC Bayern könnte Schalke 04 seinem Erzfeind Borussia Dortmund den Weg zur Meisterschaft ebnen.

Dortmunds Bürgermeister Westphal macht dem Ruhrpott-Rivalen ein unmoralisches Angebot.

Bei einem Schalker Erfolg gegen die Münchner darf sich das Team ins Goldene Buch von Dortmund eintragen.

Schalke 04 und Borussia Dortmund sind sich in großer Abneigung verbunden. Für einen Schalker Sieg gegen den FC Bayern würde Dortmunds Oberbürgermeister dem Erzrivalen aber eine besondere Ehre zuteilwerden lassen.

Im spannendsten Bundesliga-Titelrennen seit Jahren sind die letzten drei Spieltage entscheidend. Rettet der FC Bayern München seinen Punkt Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund über die Ziellinie oder holt sich der BVB den ersten Meistertitel seit 2012? Ausgerechnet Dortmunds Erzrivale Schalke 04 könnte eine Schlüsselrolle im Kampf um die Deutsche Fußballmeisterschaft spielen. Mit einem Sieg oder Remis am Samstag (13.05.) in München könnten die Gelsenkirchener dem BVB den Weg zum Titel ebnen.

Dortmunds unmoralisches Angebot an Schalke

Aus diesem Grund hat nun Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) dem großen Ruhrpott-Gegner ein unmoralisches Angebot unterbreitet und mit einer höchst ungewöhnlichen Einladung um Schützenhilfe gebeten.

"Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt", sagte Westphal laut "WAZ" am Rande der Eröffnung der Fotoausstellung "Mythos Moderne. Fußball im Ruhrgebiet" in Essen.

BVB hofft auf Schalke-Sieg gegen Bayern

Für die abstiegsbedrohten Schalker geht es beim Team von Trainer Thomas Tuchel am Samstag (15.30 Uhr) selbst um wichtige Punkte - ganz unabhängig von der möglichen Schützenhilfe für Dortmund. Am Samstagabend (18.30 Uhr) empfängt der BVB die Borussia aus Mönchengladbach.

Aufgrund der starken Rivalität zwischen Schalke und Dortmund könnte Westphals Idee auf wenig Gegenliebe stoßen. Allerdings wäre es kein Novum: Laut "WAZ" war die frischgekürte Schalker Meistermannschaft 1934 auf der Rückfahrt vom Finale in Berlin in Dortmund ausgestiegen und hatte sich dort ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.