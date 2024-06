Fußball-EM-Wetter am Wochenende: Wo lohnt sich Public Viewing, wo fällt's ins Wasser?

Ganz Europa ist mit dem EM-Fieber infiziert. In Deutschland steht das wichtige Achtelfinale gegen Dänemark an. Wer keine Tickets hat oder zu weit von den Austragungsorten entfernt ist, dem bleibt das Public Viewing. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Es steht ein heißes Fußball-Wochenende bevor. Vier extrem spannende Partien lassen den Blutdruck aller Fußballfans in die Höhe schnellen - die K.-o.-Runde beginnt. Ob das Wetter in Deutschland allerdings mitspielt für alle, die Public Viewig lieben?

Deutschland trifft im EM-Achtelfinale auf Dänemark

Heißes, aber trockenes Fußball-Wochenende?

Deutschland gegen Dänemark, Schweiz gegen Italien, England gegen die Slowakei und Spanien gegen Georgien - für Fußballfans zündet am Wochenende ein wahres Feuerwerk an spannenden Spielen. Wer sich für keines der Spiele Tickets sichern konnte, dem bleiben nur drei Möglichkeiten:

Entweder schaut man sich die Partien gemütlich zu Hause bei Chips und Schnittchen an, man geht in die Kneipe von nebenan oder man begibt sich mit Hunderten oder Tausenden Fans dahin, wo Public Viewing angeboten wird. Wer dann überdacht jubeln kann, ist klar im Vorteil, wenn das Wetter nicht mitspielt. Mit ein bisschen Glück könnte es aber zumindest am Samstag (29. Juni) von Flensburg bis Berchtesgaden richtig schön werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Public Viewing Wetter am Samstag (29. Juni)

Die Chancen für ein sonniges und trockenes Public Viewing stehen ganz gut. Am Samstag soll es vielerorts heiter oder sonnig und meist trocken werden. Zunächst lediglich im Südwesten und in der Mitte einzelne Schauer und Gewitter, am Nachmittag und Abend im Südwesten und Westen zunehmende Gewitterneigung und deutlich erhöhte Unwettergefahr. Höchsttemperaturen im Norden 22 bis 27 Grad, sonst 27 bis 35 Grad.

Public Viewing Wetter am Sonntag (30. Juni)

Für Sonntag sollte man das Public Viewing lieber mit Regenbekleidung planen. Am Sonntag soll es wechselnd bis stark bewölkt werden, mit schauerartigen, teils auch gewittrigen Regenfällen. Vor allem in der Nordwesthälfte als auch an den Alpen könnte gebietsweise mehrstündiger Starkregen möglich sein. Im Osten und Südosten sowie an der Nordsee könnte es einige Auflockerungen geben. Höchsttemperatur zwischen etwa 20 Grad an der Nordsee sowie in den westlichen Mittelgebirgen und 31 Grad an der Neiße.