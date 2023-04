Die kommende Fußballsaison wird für echte Fortuna-Fans ein Traum. Zumindest wenn es um die Heimspiele der zweiten Liga geht. An mindestens drei der Heimspiele will der Verein dann freien Eintritt gewähren, wie die Deutsche Nachrichten-Agentur (dpa) mitteilt.

Großzügig! Die Fortuna Düsseldorf will in der kommenden Spielzeit seinen Fußballfans Freikarten schenken. Allerdings nicht für alle Spiele und alle Ligen, sondern für drei Heimspiele der zweiten Liga, wie der Club verkündete. Die sogenannte Ticket-Revolution soll als Pilotphase gelten.

Fußball gehört den Fans

Was in der kommenden Spielzeit als Pilotphase startet, soll in Zukunft sogar noch ausgebaut werden: Die Anzahl der Freispiele könnte sogar noch steigen. Unterstützt wird die Aktion des Vereins maßgeblich durch vier Sponsoren, die 45 Millionen Euro über fünf Jahre zahlen. "Wir wollen, dass alle Fußball in Düsseldorf erleben können und die Fortuna damit wieder viel stärker in unserer Stadt verankern", sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst.

Eine schöne Kampagne für alle, die sich für den Mannschaftssport interessieren. Es soll gezeigt werden, "dass der Fußball vor allem den Fans gehört", wie Jobst betonte. "Das ist etwas, das es noch nie gegeben hat und kann wirklich eine Revolution im Profi-Fußball auslösen", sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller.