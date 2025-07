Geburtstagsbuch von Jeffrey Epstein enthält Grüße von Bill Clinton

Neben Donald Trump soll ein weiterer US-Präsident sich in einem Buch anlässlich des Geburtstags von Jeffrey Epstein verewigt haben. Dieser gab bislang jedoch keine offizielle Stellungnahme.

Nicht nur der amtierende US-Präsident Donald Trump wird mit dem Epstein-Fall erneut in Verbindung gebraucht. Auch Ex-US-Präsident Bill Clinton soll einen herzlichen Vers in dem Geburtstagsbuch des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hinterlassen haben.

Clinton soll einen persönlichen Geburtstagsgruß verfasst haben, der seiner charakteristischen Schrift zuzuordnen ist, wie das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete. Der US-Zeitung liegen nach eigenen Angaben einige Auszüge des Buchs vor.

Freundschaftliche Geburtstagswünsche von Clinton an Epstein

Der demokratische US-Präsident soll sich 2003 anlässlich des 50. Geburtstags Epsteins in dem ledergebundenen Buch verewigt haben. Laut Berichten des "WSJ" und von "Politico" soll Clinton folgende Passage handschriftlich verfasst haben:

"Es ist beruhigend, nicht wahr, so lange durchgehalten zu haben, all die Jahre des Lernens und Wissens, der Abenteuer und [unleserliches Wort], und auch Ihre kindliche Neugier, den Antrieb, etwas zu verändern, und den Trost von Freunden zu haben."

Der Gruß soll im Inhaltsverzeichnis des Buches unter den Beiträgen von "Freunden" gelistet worden sein. Darunter fand sich auch der jüngst publik gewordene Geburtstagsbrief des amtierenden US-Präsidenten Trump, der die Zeichnung einer nackten Frau enthält. Den Brief bezeichnet Trump als "Fälschung" und streitet ab, ihn verfasst zu haben.

Eine Stellungnahme lehnte ein Sprecher Clintons zu dem Geburtstagsgruß ab. Gegenüber dem "WSJ" verwies der Sprecher auf frühere Aussagen Clintons, in denen er bekräftigte, nichts von den Verbrechen Epsteins gewusst zu haben und den Kontakt mit ihm bereist zehn Jahre vor dessen Verhaftung 2019 abgebrochen zu haben.

Weitere prekäre Einträge in Epsteins Geburtagsbuch

Neben unverfänglicheren Bekundungen der Freundschaft fanden sich US-Medien zufolge auch anstößige Einträge in dem Buch des verurteilten Straftäters.

So sollen dem Brief des Milliardärs und ehemaligen Microsoft-Managers Nathan Myhrvold Bilder von "schreienden Affen Löwen und Zebras bei der Paarung" beigelegen haben. Diese soll er selbst bei einer Afrikareise aufgenommen haben, so das "WSJ".

Der US-Unternehmer und Mitbegründer von Apollo Global Management, Leon Black, verfasste unter der Sparte "Freunde" ein doppeldeutiges Gedicht: "Blond, rot oder brünett, geografisch verteilt. Mit diesem Fischernetz ist Jeff jetzt 'Der alte Mann und das Meer' - Liebe und Küsse, Leon." Ein Sprecher Blacks verweigerte dem "WSJ" einen Kommentar zu diesem Eintrag in das Geburtstagsbuch.

Der Fall Epstein

Finanzier Jeffrey Epstein, ein vielfacher Millionär, soll zwischen 2002 und 2005 minderjährige Mädchen – teils erst 14 Jahre alt – mit Geld angelockt und unter anderem in New York, Florida und auf seiner Privatinsel sexuell missbraucht haben. Unterstützt wurde er dabei von seiner langjährigen Partnerin Ghislaine Maxwell, die später verurteilt wurde.

Epstein pflegte enge Kontakte zu Prominenten: Bill Clinton, Bill Gates, Prinz Andrew – aber auch Michael Jackson, Stephen Hawking und David Copperfield tauchten laut Gerichtsakten bei zumindest einer Veranstaltung von ihm auf. Videos zeigen auch Epstein und Trump beim Feiern.

Bereits 2008 hatte Epstein durch einen für ihn vorteilhaften Deal ein Bundesverfahren in Florida umgangen – was ihn für viele zum Symbol einer moralisch und juristisch unantastbaren Elite machte. Der Fall eskalierte endgültig 2019, als Epstein nach seiner erneuten Verhaftung tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden wurde.