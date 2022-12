Bei Losheim am See im Saarland brannte ein etwa 100 Meter hohes Windrad. Mindestens ein Rotorflügel und das Motorhaus standen in Flammen.

Anzeige

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Windrad-Inferno kurz nach 23 Uhr in der Nacht zu Donnerstag (29. Dezember) gemeldet. "Wir haben über 20 Notrufe bekommen", erklärte Gemeindewehrführer Andreas Brausch der "Bild".

Die Feuerwehr rückte mit 40 Personen aus und auch mehrere Polizeibeamte kamen hinzu. "Zeugen haben laute Knallgeräusche gehört und Stichflammen gesehen."

Niemand wurde verletzt

Wiederholt seien Trümmerteile auf die Straße gestürzt. Es wurde die angrenzende L377 komplett gesperrt. Brausch sagte: "Windgeschwindigkeiten von 50 bis 60 km/h machen das Feuer zusätzlich gefährlich. Trümmer können dadurch weit geschleudert werden."

Die Feuerwehr von Losheim am See veröffentlichte bei Twitter ein Foto des brennenden Windrades. "Meiden sie den Bereich weiträumig", hieß es in dem Tweet. Denn: Es bestehe auch in "mehreren hundert Metern Gefahr durch abstürzende Trümmerteile", schrieb die Feuerwehr der saarländischen Kleinstadt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurde niemand verletzt.