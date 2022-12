Wer sich aufmerksam in der Natur umschaut, wird feststellen, dass die ersten Frühlingsboten bereits ihre Köpfe aus der Erde strecken. Und dies, obwohl noch nicht einmal das Jahr zu Ende ist. Frühling zu Silvester?

Das Wichtigste in Kürze Meteorologen prognostizieren Rekordtemperaturen für Silvester.

Ski-Lifte stehen wegen Schneemangels quasi still.

Verband der pyrotechnischen Industrie hofft auf besseren Absatz.

Im Südwesten des Landes wird mit rekordverdächtig warmen Temperaturen gerechnet. Und dies, obwohl eigentlich noch Winter ist. Erhält der Frühling bereits im Dezember Einzug?

Wärmstes Silvester?

Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können auch mehrere, teils jahrzehntealte Höchstwerte übertroffen werden. Am Samstag (31. Dezember) seien in Stuttgart Temperaturen von bis zu 19 Grad möglich. Der gemessene Silvesterrekord lag hier bei 14,4 Grad im Jahr 2017. Auch die Nacht wird relativ mild. So erwartet der Wetterdienst für Stuttgart etwa 11 Grad. Am Rhein und am Fuße des Schwarzwaldes wird es sogar noch etwas wärmer. Hier seien 20 Grad möglich.

Allerdings könnten am Silvestermorgen ein paar Regentropfen fallen, erklärt DWD-Experte Marco Puckert. "Danach wird es aber sonnig und trocken."

"Das sind Temperaturen, die wir normalerweise im Dezember natürlich nicht haben", bekräftigt Meteorologe Andreas Pfaffenzeller vom DWD. "In einigen Orten werden wir auf jeden Fall die bisherigen Tagesrekorde brechen." Auch würden die Prognosen für den kommenden Samstag deutlich höher liegen, als die bisherigen landesweit höchsten gemessenen Werte.

Skigebiete leiden unter Schneemangel

Auch Ski-Gebiete sind hierzulande am klagen. So stehen auf der Schwäbischen Alb und am Feldberg unterdessen die Ski-Lifte wegen Schneemangels quasi still.

Dieses Wetter nutzen dennoch viele Menschen für einen Besuch in den deutschen Mittelgebirgen zum Wandern. Liftverbunds-Vorsitzender Johannes Albrecht sagte der “Welt", dass die Buchungslage sehr gut sei. So seien die Feldbergbahn und die Belchenbahn geöffnet, um die Wanderer bis zum Jahresende auf die Hütten zu bringen. "Wir liegen mitten im Naturschutzgebiet", bekräftigt Albrecht und macht darauf aufmerksam, dass Böllern verboten sei.

Dennoch heißt es, Obacht geben, denn vor allem im Bergland werden starke bis stürmische Böen erwartet. Am Feldberg sogar schwere Sturmböen.

Pyrotechnik-Industrie hofft auf höheren Absatz

Für den Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) ist es lediglich wichtig, dass es trocken ist, denn wenn es in der Silvesternacht nicht regnet, seien dies wirklich gute Bedingungen für das Silvesterfeuerwerk. "Man hofft dann, dass die, die noch etwas unentschlossen sind, sich pro Feuerwerk fokussieren und sagen „Ja, wir kaufen etwas mehr"", wie VPI-Geschäftsführer Klaus Gotzen sich laut „Welt" erhofft.