In der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" sorgt der deutschstämmige US-Milliardär Peter Thiel für Diskussionen. Der Journalist Fritz Espenlaub warnt vor dem wachsenden Einfluss des Tech-Unternehmers auf die amerikanische Politik.

Anzeige

Am Donnerstagabend (12. Juni) stand bei "Markus Lanz" einmal mehr die politische Lage in den USA im Mittelpunkt. Der Journalist Fritz Espenlaub äußerte sich dabei besorgt über den wachsenden Einfluss von Tech-Milliardären wie Peter Thiel oder Elon Musk.

Anzeige

Anzeige

Demokratie unter Druck? Peter Thiels Einfluss sorgt für Unruhe

Thiel, geboren in Frankfurt und Mitgründer von PayPal, habe schon 2016 Donald Trump mit einer Million Dollar unterstützt. Später spendete er 15 Millionen Dollar für den heutigen Vizepräsidenten James D. Vance. Laut Espenlaub, weil beide "ähnlich ticken".

Auch in den News:

Thiel glaube an eine Zukunft, in der technologische Umbrüche – etwa durch KI, Drohnen und Roboter – die Welt fundamental verändern, so Espenlaub. Und genau dort sehe Thiel seine Rolle: "Man muss disruptiv sein, die Dinge neu und radikal anders denken", beschreibt Espenlaub dessen Credo. Dabei gehe es ihm nicht nur um Technik, sondern auch um gesellschaftliche Machtstrukturen. Thiel stelle das klassische Bildungssystem infrage – und sogar die Demokratie selbst.

Anzeige

Anzeige

Thiel stellt demokratische Grundprinzipien infrage

Was der Milliardär wolle, fragte Moderator Markus Lanz. Espenlaubs Antwort: "Für ihn sind Demokratie und Freiheit unverträglich." Mehrheitsentscheidungen seien für Thiel eher eine Einschränkung der Freiheit, nicht deren Ausdruck. Stattdessen wolle er eine Welt, in der Tech-Eliten die Richtung vorgeben.

Warnung vor einer Oligarchie nach russischem Vorbild

Militärexperte Frank Sauer äußerte in der Runde ebenfalls Besorgnis. Sollte sich in den USA ein oligarchisches System entwickeln – ähnlich wie in Russland unter Wladimir Putin – gerate Europa zunehmend unter Druck. Umso wichtiger sei es, dass Europa technologisch aufhole und in seine Sicherheit investiere.

Anzeige

Anzeige

Espenlaub fasste seine Warnung so zusammen: "Das Problem ist, dass Leute wie Thiel Andersdenkende abschaffen wollen." Ein beunruhigendes Signal, wie es in der Sendung mehrfach hieß – nicht nur für die USA, sondern auch für Europa.