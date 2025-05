Elon Musk beendet Tätigkeit für US-Regierung

Elon Musks befristete Rolle als Berater im Trump-Lager ist offiziell beendet - sein Status als "besonderer Regierungsangestellter" läuft aus, doch sein Einfluss und die umstrittenen Sparzahlen bleiben Gesprächsthema in Washington.

Das Wichtigste in Kürze Elon Musk beendet wie geplant seine Tätigkeit als "besonderer Regierungsangestellter" nach 130 Tagen und kehrt stärker zu Tesla und SpaceX zurück.

Medienberichten zufolge wurde zeitweise erwogen, Musks Einsatz über eine Teilzeitregelung zu verlängern, doch Trump ließ ihn schließlich ziehen.

Musk war das Gesicht von Trumps Sparplänen und sprach von 160 Milliarden Dollar Einsparung - Kritiker stellen die Glaubwürdigkeit dieser Zahl aber infrage.

Die Zeit von Tech-Milliardär Elon Musk als Regierungsberater in Washington ist vorbei. Sein Einsatz als "besonderer Regierungsangestellter" sei "planmäßig" beendet worden, teilte Musk auf seiner Plattform X mit. Laut US-Regeln ist dieser Sonderstatus auf maximal 130 Tage begrenzt.

Schon im Vorfeld war deshalb absehbar, dass Musk seine Position Ende Mai aufgeben würde. Medien berichteten allerdings, dass im Umfeld von Präsident Donald Trump zwischenzeitlich eine Verlängerung durch eine Teilzeitregelung diskutiert worden sei.

"Wir müssen ihn gehen lassen"

Musks Einfluss in Trumps Beraterteam hatte zuletzt ohnehin abgenommen. Bereits vor rund einem Monat kündigte er an, ab Mai "erheblich" weniger Zeit in seiner Rolle als Kostensenker der Regierung zu verbringen. Stattdessen wolle er sich verstärkt um Tesla kümmern - bleibe aber bereit, ein oder zwei Tage pro Woche für Regierungsaufgaben zur Verfügung zu stehen, "wenn Trump das wolle".

Trump verzichtete auf einen Versuch, Musk zum Bleiben zu bewegen. "Man müsse ihn gehen lassen, damit er sich wieder um Autos und Raketen seiner Raumfahrtfirma SpaceX kümmern könne", sagte er.

160 Milliarden Dollar eingespart?

Musk war in den vergangenen Monaten zur Symbolfigur von Trumps Sparmaßnahmen im Regierungsapparat geworden, auch wenn er formal nicht das zuständige Gremium Doge leitete, wie aus Gerichtsunterlagen des Weißen Hauses hervorgeht. Auf X dankte Musk Trump "für die Möglichkeit, verschwenderische Ausgaben zu kürzen".

Laut eigenen Angaben habe Doge rund 160 Milliarden Dollar eingespart. Kritiker bezweifeln jedoch diese Summe: Es sei unter anderem doppelt gezählt worden oder es handle sich um Einsparungen, die schon vor der Arbeit von Doge vorgenommen wurden. Im Wahlkampf hatte Musk sogar Einsparpotenziale von zwei Billionen Dollar in Aussicht gestellt.